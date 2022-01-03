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3 OCAK 2022 PAZARTESİ - YIL: 52

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçim çağrısı

03 Ocak 2022, Pazartesi 18:54
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin Metro Temel Atma Töreni'ne katılarak ortak kürsüden seslendi. Program, daha önce CHP’nin miting yapmasına izin verilmeyen Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşti. Kalabalığa hitap eden iki lider de konuşmalarında seçim çağrısı yaptı.

Akşener, vatandaşların yılbaşı sonrası yapılan zamlarla karşı karşıya olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye ağlıyor. Esnafıyla, işsiz genciyle, çiftçisiyle, besicisiyle, atanamayan öğretmeniyle, 3600 ek gösterge sözü verilip yerine getirilmemiş memuruyla ve kendi çocuğu işsizken 5 maaş alan danışmanları duyarak kahrolan bir Türkiye'yle karşı karşıyayız. Biz Allah'ın izniyle iktidara geleceğiz, 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak. Biz bu yanlışlıkları yapmayacağız, kul hakkı yemeyeceğiz, yiyenlerin de kursağında kalmasını sağlayacağız."

Akşener, 2017'de yapılan anayasa değişikliği referandumu öncesinde Mersin'e geldiğini ve referanduma karşı çalıştığını anlatarak, "Mersinli dinledi gereğini yaptı ama sonuç itibarıyla 'uçacağız, kaçacağız, aşacağız' denilen malum tek parti, tek adam sistemi, partili cumhurbaşkanlığı sistemi kabul edildi. 2017'den 2018'e, 2018'den 2022'ye kadar gelirleriniz azaldı." ifadelerini kullandı.

Akşener: En büyük beka sorunu sizsiniz

Akşener, mevcut sistemde bakanların "emir eri" olduğunu, müsteşarlık kavramının ortadan kalktığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ülkenin hafızası, devletin hafızası gitti. 'Beka beka' diyorlar. Bu ülkenin hafızasını götürdünüz. Bundan büyük beka sorunu mu olur? En büyük beka sorunu sizsiniz. Bugün eğer gencecik çocuklar gece oturup gündüz uyuyor, babasından harçlık almamak için onun gözüne görünmüyorsa bu tek adam sisteminin, partili cumhurbaşkanlığı sisteminin sonucudur. 5 maaş alan danışmanlar utanmadan altıncıyı istiyorsa bu, tek adam sisteminin sonucudur. Kayırma, liyakatsizlik, yandaş kayırma ortadaysa, o senin çocuğun mülakatta 82 ile elenirken, 50 puan alan mülakatta geçip atanıyorsa bu ülkede çok büyük bir sorun var demektir. Bu sorunun da menşe ve sorumlusu bu tek adam sistemini çok isteyen sayın Erdoğan ve bu ucube sistemdir."

"Derhal seçim, hemen seçim diyoruz"

"Mersinli 'Sayın Erdoğan erken seçimi değil, derhal seçimi getir ve sandığa teslim ol' diyor. Mersinli burada Sayın Erdoğan. Mersinli burada ve bir mesaj veriyor. Millet ile ters düşe düşe, millet ile bilek güreşi yapa yapa ayakta kalan bir siyaset olmamıştır. Tencerenin devirmediği bir iktidar da olmamıştır. Kadınların tencere kaynatmakta problemi var. Kendileri çok tok olduğu için '2 domates al' diyorlar. Size '2 domates ye' diyen, size 'yarım simit ye' diyenlerin kendileri ne yiyor? İşte buna son vermek için bu harami düzeni helal oylarınızla sandıkta demokrasiyle 'attaya göndermek' için derhal seçim, hemen seçim diyoruz."

Kılıçdaroğlu: Sandık bugün olmazsa yarın gelecek

Akşener'in ardından konuşan Kılıçdaroğlu da erken seçim çağrısında bulundu. Gençlere çağrıda bulunan ve "Benim umudum sizlersiniz. Bu meydanda miting yapmamıza daha önce izin vermemişlerdi. Demek ki halk değişim, seçim istiyor" diyen Kılıçdaroğlu, "Sandık bugün olmazsa yarın gelecek" dedi.

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Allah'ın izniyle bir soygun düzenine son vereceğiz. Hani var ya gitmediğiniz yollardan dolarla para, köprülerden geçiyorsunuz avrolarla paralar, hani var ya 50, yıllık, 70 yıllık garantiler, bütün bunların tamamına Millet İttifakı sürecinde son vereceğiz, tamamını kamulaştıracağız. Parayı halk için kullanacaksınız. Bir avuç kişi için değil. Göreceksiniz ki bunların tamamı olabiliyor. Her evde tencere kaynayacak. İlk kez sandığa gidecek gençler, sizlere bir sözüm var; Asla umutsuzluğa kapılmayacaksınız. İki, Cumhuriyet tarihine çok değerli bir miras bırakacaksınız. İlk kez otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştireceksiniz. Dünya siyaset tarihine çok ama çok önemli bir mirası sizler bırakacaksınız. O nedenle sandığa gideceksiniz ve demokrasinin tarihini yazacaksınız. Sandık gelecek mi? o soru da soruluyor. Gelecek efendim gelecek. Bugün olmazsa yarın gelecek, yarın olmazsa öbür gün gelecek."

Euronews Türkçe

Etiketler: Akşener, Kılıçdaroğlu, seçim çağrısı
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