"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 EKİM 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Aksoy'dan Uluslararası Af Örgütü'ne tepki

26 Ekim 2019, Cumartesi 13:08
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Ülkemizde bulunan geçici koruma altındaki Suriyelilere ilişkin olarak Uluslararası Af Örgütünce yayımlanan raporda yer verilen iddiaları reddediyoruz." dedi.

Sözcü Aksoy, konuya ilişkin soruya verdiği yazılı yanıtta, Türkiye'nin 3,6 milyondan fazlası Suriyeli olmak üzere, topraklarına sığınan 4 milyon civarında yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapmaya devam ettiğini, çok sayıda ülkenin sınırlarına duvarlar ördüğü, tel örgülerin arkasına saklandığı bir dönemde kapılarını ihtiyaç sahiplerine açtığını belirtti.

Türkiye'nin yerinden edilmişlere en iyi şekilde ev sahipliği yaparken uluslararası yükümlülükler uyarınca "geri göndermeme" ilkesine titizlikle uyduğunu, bu yaklaşımında bir değişiklik bulunmadığını hatırlatan Aksoy, ülkede bulunan geçici koruma altındaki Suriyelilere ilişkin yayımlanan söz konusu raporda yer verilen iddiaları reddettiklerini bildirdi.

Aksoy, "Bu çerçevede, Suriyelilerin ülkelerine zorla geri gönderildiğine, tehdit edildiğine ve kötü muamele gördüğüne ilişkin olarak raporda yer verilen iddialar gerçek dışı ve hayal mahsulüdür." ifadelerini kullandı.

İlgili makamların Suriyelilerin ülkelerine güvenli ve gönüllü geri dönüşleri sürecini, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği halinde yürüttüğüne işaret eden Aksoy, Türkiye’nin Suriye’de terörden temizlediği bölgelere bugüne kadar Türkiye'den 365 bin civarında Suriyelinin gönüllü olarak geri döndüğünü de vurguladı.

Aksoy, Türkiye'nin mültecilerin geri dönüşlerinin gönüllü ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi, bu sürecin uluslararası hukuka uygun olarak yürütülmesi gerektiğini her fırsatta hatırlattığına değinerek, şunları kaydetti:

"Suriye’de gerekli insani ve fiziki altyapı ile güvenlik koşullarının sağlanması halinde, Suriyelilerin ülkelerine geri dönebileceğine inanıyoruz. Esasen Barış Pınarı Harekatı'nın amaçlarından biri de PKK/PYD/YPG terör örgütünün baskı ve zulmünden kaçan yüz binlerce Suriyelinin ülkelerine güvenli ve gönüllü dönüşlerini kolaylaştıracak koşulların sağlanacağı bir güvenli bölge oluşturulmasıdır. Suriyelilerin güvenli ve gönüllü geri dönüşleri sürecinin kolaylaştırılması konusunda uluslararası topluma da önemli sorumluluklar düştüğünü düşünüyoruz. Ülkemiz, Suriyelilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için gereken adımları atmaya devam edecektir."

AA

Etiketler: dışişleri bakanlığı, uluslararası af örgütü
Okunma Sayısı: 88
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'a seyahat uyarısı

    10 milyar dolarlık dev ihalenin kazananı belli oldu

    Gösteriler 7. gününde: 'Şili tarihinin en büyük protestosu' devam ediyor!

    Irak diken üstünde

    "Süre 29 Ekim saat 18.00’de bitiyor"

    Sevgi seferberliğine ihtiyaç var

    Gazze alarm veriyor!

    İngiltere'de 39 cesedin bulunmasıyla ilgili yeni gelişmeler

    Peskov: Rusya, TSK ve terör örgütü YPG'nin arasında durmayacak

    Irak yeniden karıştı: Ölü sayısı 24'e yükseldi

    Örnek istifa

    E-haciz vatandaşı fena vurdu

    AB Suriye’de üzerine düşeni yerine getirmedi

    Barış Pınarı Harekâtı her şeyi örtebiliyor mu?

    92 bin KHK’lı için karar verildi

    Türkiye ile ABD arasında yeni kriz: Terörist Mazlum Kobani

    İslâm medeniyeti ABD’de tanıtıldı

    Ülke çapına yayıldı: Şili'deki protestolarda ölü sayısı 19'a yükseldi

    California'da yangın alarmı: Binlerce kişi tahliye edildi!

    En Çok Okunanlar

    Cenk ÇALIK

    Kedilerin mırmırları “Yâ Rahîm, yâ Rahîm” diyor
    Ahmet BATTAL

    Şehidiniz kalem kırdı!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Cezaevlerindeki Kur’an yasağında yine aynı hikâye
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Yahudi ve Hıristiyanlar ile dostluk
    Genel

    Sevgi seferberliğine ihtiyaç var
    Genel

    İngiltere'de 39 cesedin bulunmasıyla ilgili yeni gelişmeler
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Sebahattin YAŞAR

    ‘Kelimeleriniz’ hayat kalitenizden haber veriyor
    Cevher İLHAN

    “Eser-i telkini icra”!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.