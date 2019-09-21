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21 EYLÜL 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Albayrak: Hükümeti eleştirmeme izin vermedikleri için bıraktım

21 Eylül 2019, Cumartesi 17:30
Geçen hafta Canan Kaftancıoğlu ile ilgili yazısının yayınlanmaması üzerine gazetesi Yeni Şafak’tan istifa eden Özlem Albayrak, istifaya kadarki süreci anlattı.

Albayrak şu şekilde konuştu: “AK Parti, son yıllarda hem kendi içinde bir çözülme sürecine girdi, hem icraatları nedeniyle çok eleştiriliyor, hem de toplumsal desteğini gözle görülür biçimde peyderpey kaybediyor. Bakıp gördüğünü yazan biriyim ben, yine öyle yaptım. Fakat önce kayyum atamaları hakkında yazdığım yazı yayınlanmadı, ardından Davutoğlu hakkındaki ihraç talebi konulu yazım basılmadı, üçüncü olarak da Canan Kaftancıoğlu’na verilen hapis cezası hakkındaki yazım girmedi, ben de bıraktım. Bırakmamın nedeni, hükümete eleştiri anlamına gelebilecek yazıların bundan sonra gazetede basılmayacağına emin olmamdı.”

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