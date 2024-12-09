Ali Demirel Ağabeyi rahmetle anıyoruz

Üstad Bediüzzaman Said Nursî’yi birkaç defa ziyaret eden Son Şahitler’den, Ali Demirel’i vefat yıl dönümünde rahmetle anıyoruz.

Ali Demirel ağabey Risale-i Nur’un tanınması için uçaklarla hizmet etmişti bu sebeple ‘Tayyareci’ lakabıyla tanınıyordu. Ali Demirel ağabey, uzun yıllar Risale-i Nur eserlerini şehirden şehre taşıdı. Risale-i Nur’u, pilot olarak kullandığı askerî uçaklarla mahallere nakledip ulaştırdı.

Ali Demirel Ağabey, bir dönem Yeni Asya’da da idareci olarak görev yapmış, emekliliği sonrasında İstanbul Cerrahpaşa’da ikamet etmişti.

Ali Demirel Ağabey, Yeni Asya’nın eski Genel Yayın Müdürlerinden merhum Hüseyin Demirel ile hattat Muhsin Demirel’in de babasıydı.

Ankara’da Atıf Ural ve Mustafa Türkmenoğlu, İstanbul’da Hakkı Yavuztürk gibi isimlerle birlikte eserlerin teksir makinasıyla çoğaltılması hizmetinde aktif görevler üstlendi. Ali Demirel, Yeni Asya’ya verdiği bir röportajda şunu kaydetmişti: “Ömer Halıcı bana, Latin harfiyle teksir edilen Asâ-yı Mâsa’yı vermişti. Okudum ve ‘Ne harika bir eser’ dedim.”

Ali Demirel kimdir?

1924 yılında Burdur’un Karamanlı ilçesinde doğdu. 1941 senesinde Burdur’da lise olmadığı için arayışa girdi ve dönemin şartlarından ötürü 1942 yılının Haziran aylarında Hava Okulu’na gitti. Pilot olarak orada 2 sene kaldı. Önce Bursa’ya sonra Erzincan’a tayin edildi. 9 Aralık 2017 tarihinde vefat etti ve Eyüp Sultan Mezarlığı’na defnedildi.

LÜTFİYE KEF - YENİ ASYA