Ali Fuat Başgil’i duâlarla anıyoruz

Hürriyet sevdalısı hukukçu, darbe karşıtı, Bediüzzaman’ın dostu Ali Fuat Başgil’i vefatının 54. yılında rahmetle yad ediyoruz.

'Bediüzzaman’ın dostuydu'

Ali Fuat Başgil: Bediüzzaman gibi şevk ve ümit aşılamak lâzım

Başgil gibi hukukçular lâzım

Darbecilerle yıldızı hiç barışmadı... Demokrasi uğruna çetin mücadeleler veren Ali Fuat Başgil, Bölükbaşıoğulları’ndan Mehmed Şükrü Efendi’nin oğlu olarak 1893 yılında Samsun’da doğdu. 17 Nisan 1967 yılında vefat etti. Ayaklı bir hukuk okulu olan Başgil’in cenazesi Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi. Bediüzzaman Said Nursî’nin talebelerinden merhum Bayram Yüksel, bir hatırasında Başgil’in şöyle dediğini aktarmıştı: “Bir zaman Ali Fuat Başgil,’ Üstadın ilmine hayranım. Bizim tahsil ettiğimiz ilimle, Üstadın ilmi mukayese edilemez. Üstada Cenab-ı Hak öyle bir ilim nasib etmiş ki; umman gibi, aştıkça kabarıyor. Bir deniz ki içine girdikçe giriliyor. Bundaki ilmin ucu bucağı yoktur. Diğer eserleri, ilimleri müstesna, yalnız Türkiye’de Osmanlı lisanını muhafaza ettiği kâfidir. Çünkü onun eserleri aynı zamanda Osmanlı lisanını muhafaza ediyor’ demişti” İstanbul - Yeni Asya

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