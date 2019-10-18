Ambargo yoksa basın kartları neden bekletiliyor?

Bazı gazete ve televizyonların çalışanlarına basın kartı verilmemesi için ‘ambargo listesi’ hazırlandığı iddiası üzerine soru önergesi veren CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay cevap verdi.

Oktay, “Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nda ‘basın kartı onaylanmayacak basın mensupları ve kuruluşlar’ şeklinde bir liste bulunmadığını” söyledi. Soru önergesine verilen cevabı değerlendiren Tanal, “İktidar yanlısı olmayan medya organlarındaki gazetecilerin basın kartı mağduriyeti sürüyor. Muhalif gazetecilerin basın kartı başvurularının 2 yılı aşkın süredir sonuçsuz kalması tepki çekiyor” dedi. Tanal, “Basın kartları bekletilerek, muhalif gazetecilere karşı psikolojik yönden yıpratma politikası güdülüyor. Yani ‘İktidarı zor durumda bırakacak, rahatsız edecek haberlere imza atmayın. Uslu uslu oturun, cici çocuk olun. Aksi takdirde kartı alamazsınız’ mesajı veriliyor” diye konuştu. Ankara – Fatih Karagöz

Okunma Sayısı: 128

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.