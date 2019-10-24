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25 EKİM 2019 CUMA - YIL: 50

Anayasa Komisyonu önümüzdeki hafta toplanıyor

24 Ekim 2019, Perşembe 22:35
Birleşmiş Milletler (BM) Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye’nin kuzeydoğusunda yapılan ateşkesin “genel anlamda” işlediğini ve Anayasa Komisyonu'nun önümüzdeki hafta Cenevre’de toplanacağını duyurdu.

Geir Pedersen, bölgede muhalifleri destekleyen 7 Arap ülkesi ve ABD’nin de yer alacağı Batılı devletlerden temsilcilerin önümüzdeki cuma günü İsviçre'nin Cenevre kentinde toplanacağını belirtti.

Pedersen, söz konusu Anayasa Komisyonu'nda “Astana Üçlüsü” olarak da bilinen Rusya, İran ve Türkiye’den temsilcilerin bulunacağını fakat bu ülkelerden onay beklediklerine yer verdi.

Bölgede bulunan ‘büyük güçlerin’, “Suriye’ye ait ve Suriye’nin öncülüğündeki” anayasal çalışmalara 'doğrudan' katılmayacağını söyleyen Pedersen, öte yandan bu güçlerin süreci desteklediğine yer verdi.

Norveçli BM Özel temsilcisinin ocak ayından bu yana yürüttüğü Anayasa Komisyonu'nu toplama çalışmasında söz konusu adım, 8 yıldır savaşın devam ettiği Suriye’de siyasi reformların yapılması adına mihenk taşı niteliğinde.

“Ateşkes planı genel anlamda işliyor”

Türkiye’nin 9 Ekim’de Suriye’nin kuzeydoğusuna başlattığı operasyonda, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Erdoğan 5 günlük ateşkes anlaşması imzalamış; ateşkesin son saatlerine doğru Putin ve Erdoğan Soçi’de görüşerek 10 maddelik bir mutabakatta uzlaşmıştı.

BM Özel Temsilcisi Geir Pedersen, “Ateşkes genel anlamda işliyor gibi görünüyor. [...] Bu tabii ki zorluklarla karşılanmayacağı anlamına gelmiyor.” ifadelerine yer verdi.

Euronews Türkçe

Etiketler: Anayasa Komisyonu
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