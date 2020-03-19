Ankara Üniversitesi'nde koronavirüs testlerine başlandı

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, yeni tip koronavirüs (corona virus) testlerinin Ankara Üniversitesi'nde de yapılmaya başlandığını duyurdu.
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, yeni tip koronavirüs testlerinin Ankara Üniversitesi'nde de yapılmaya başlandığını duyurdu.
Haberi Twitter'dan veren Azap, "Alınan önlemler, hızla değişebilen ve genişletilen doğru kararlar, pandemi yönetiminde ülkemizi bir adım öne çıkarıyor: Yapabilen tüm üniversite hastaneleri koronavirüs testi yapacak. Bakanlık destek olacak. Ankara Üniv. olarak biz bugün başladık. Salgını durdurmak elimizde" dedi.