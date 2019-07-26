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Anket mi, fişleme mi?

26 Temmuz 2019, Cuma 22:11
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından tüm kamu çalışanlarının cevaplaması için düzenlenen anket çalışmasının fişlemeye dönük olduğuna dikkat çekti.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından tüm kamu çalışanlarının cevaplaması için düzenlenen anket çalışmasının fişlemeye dönük olduğunu belirterek, “Kamuda yandaş olmayanları fişlemeye dönüktür. Kamuda anketlerle devlet memurlarını gözetlemeyi ve fişlemeyi gündemine almıştır” dedi. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından 5,3 milyon kamu çalışanına anket çalışmasını “dayatma” olarak değerlendiren Mehmet Balık bunun bir dayatma olduğunu ve kabul edilemeyeceğini ifade etti. Balık, “ Adı anket ancak e-devlet şifresiyle girilmesi zorunlu olan bu hazırlık, muhalif kamu emekçilerini kapsam alanı çalışmasıdır.  Bu anketteki sorulan sorulardan nereye varacağı çok rahat anlaşılmaktadır. E-devlet üzerinden kişisel verilerin doldurulması istenerek yapılan ankette amirlerin, bilgi ve liyakatlı olup olmamasından tutun, performansa dair sorular, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda beğenilmeyen yönler, ücretler, çalışma şartları vs gibi sorular sorulmaktadır. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne ilişkin kamu çalışanlarına ayrıntılı sorular yöneltilmektedir” açıklamasını yaptı.

Katılım neredeyse zorunlu 

Bu anket çalışmasının hiçbir şekilde bilimsel olmadığını söyleyen Mehmet Balık, “Tamamen muhalif kamu emekçilerini fişleme kapsamına dönük olduğu anlaşılmaktadır. Anket çalışmasına katılım gönüllü olması gerekirken neredeyse zorunlu tutulmaktadır. Katılımcıların anket doldurmasında isim ve kişisel verilerinin verilmesinin zorunlu olmaması gerekirken tam tersine eğitim düzeyi, istihdam türü, hangi kurumda çalışıldığı, deneyim, çalışma süresi gibi kişisel bilgileri ayrıntılı olarak verilmesi istenmektedir” dedi.

Devlet Memurları Kanunu’nu değiştirmeyi hedefliyorlar

Anket sonuçlarından yararlanarak kamu emekçilerinin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nu değiştirmenin hedeflendiğini dile getiren Balık, “Kamu emekçilerine yöneltilen sorulara çekinmeden ve açık yüreklikle yanıt vermek bu korku ikliminde zordur. AKP iktidarının, kamu emekçilerinin işaretlediği seçeneklere ve verdiği yanıtlara ve bilgilere göre muhalifleri fişlemeyeceğinin garantisi yoktur. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin olumlu ve olumsuz yönlerine ilişkin kamu emekçilerinin düşünce ve değerlendirmelerini merak ediyorsa kamu emekçilerinin örgütlü olduğu sendikalara ve konfederasyonlara başvurmasını bekliyoruz.”

Kamu çalışanlarına anket doldurmamayı tavsiye ediyoruz

Bu anket çalışmasının kamuda yaşama tarzına, görüş ve değer yargılarına, özel hayata, düşünce ve ifade özgürlüğüne aykırı olması nedeniyle tüm kamu çalışanlarını bu anketi doldurmamasını tavsiye eden Balık, “Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; kamuda baskıların yaygınlaştığı bir dönemde bu anket çalışmasının rastlantısal olmadığını biliyoruz ve AKP iktidarının anket araştırmasıyla merak ettiği soruların cevabını tüm kamu emekçileri adına veriyoruz: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye’yi ekonomik ve siyasi krize sürüklediği gibi tüm emekçileri AKP iktidarının ve politikalarının mağduru etmiştir” diye konuştu.

HABER: FATİH KARAGÖZ-ANKARA

Haber Merkezi

Etiketler: Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, anket, devlet memuru
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