Arındırma politikasıymış

KHK ile kamudan ihraç edilen hekim Onur Erden TUS’ta (Tıpta Uzmanlık Sınavı) başarılı olup yalnızca vakıf üniversitelerini seçmesine rağmen tercihleri değerlendirmeye alınmadı.

Erden bunun üzerine eğitim hakkı için ÖSYM’ye dâvâ açtı. İdare Mahkemesi’ne açılan dâvâda ÖSYM’den skandal bir savunma geldi. ÖSYM KHK’ların arındırma politikası olduğunu savundu. ÖSYM’nin savunmasında İdare Mahkemesi’ne verdiği cevapta bir sayfa KHK’ların “FETÖ” ile mücadele için yayımlandığını anlatıldı. Savunmanın devamında Sovyetler Birliği’nin dağılmasından ve Almanya’nın birleşmesinden sonra da böyle şeyler yapıldığı iddia edildi ve bunun “devletlerin arındırma politikası” olduğu belirtildi. Sağlık çalışanı olan KHK’lıların özel hastanelerde çalışmasına imkân verilmesine rağmen ÖSYM bunu dikkate almadı. BirGün’ün haberine göre Erden dilekçesinde özel kuruluşlarda çalışabileceğini belirtti ve uzmanlığını vakıf üniversitesinde almak istediğini söyledi. Erden davayı Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacağını ifade etti.

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