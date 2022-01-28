Asgari ücrette sondan dördüncüyüz

Avrupa ülkelerinde 2022 yılının ilk yarısında geçerli asgarî ücretler açıklandı.

Güncel verilere göre, Türkiye brüt asgarî ücrette 26 ülke içinde 23. sırada yer aldı. Türk Lirası’nın değer kaybetmesiyle 2021 sonunda Bulgaristan’ın gerisine düşen Türkiye, bu ülkeyi kıl payı geçti. Türkiye asgari ücretin satın alma gücünde ise 10. sırada yer alarak 16 Avrupa ülkesinden daha iyi konumda bulunuyor. Euronews Türkçe’nin haberine göre, Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi 2022 yılına ait asgari ücret verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye’de brüt asgarî ücret 347 Euro oldu. Türkiye 26 Avrupa ülkesi içinde sondan 4. sırada yer alıyor. Türkiye’nin AB ülkelerinden sadece Bulgaristan’a karşı daha iyi durumda. Bulgaristan’da brüt asgarî ücret 332 Euro. Lira’nın Euro karşısında değer kaybetmesi durumunda yıl içinde Türkiye tekrar Bulgaristan’ın gerisine düşebilir. Türkiye’de asgari ücrete yaklaşık 50 zam gelmesine rağmen Euro bazında 2021’in ikinci yarısında göre düşüş yaşandı. 393 Euro olan brüt asgarî ücret 46 Euro azalarak 347 Euro’ya geriledi. Haber Merkezi

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