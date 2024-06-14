Avustralya Nur Vakfı Afrika’da kurban kesimi için yola çıktı

Avustralya Nur Vakfı gönüllüleri Avrupa'da kurban kesimi için yola çıktılar.
Sorularla kurban ibadeti
Yurtdışı kurbanlarına rağbet edelim
Yeni Asya Vakfı ve Avustralya Nur Vakfı'nın ortaklaşa düzenlediği kurban kesimi projesinde, bu yıl Etiyopya, Sudan, Somali ve Pakistan'da gerçekleşecek. Türkiye'de kurban fiyatlarının yüksek olması, yurtdışında kurban kesimi talebini arttırdı.
Bu projede yer alan gönüllüler, bu ülkelerdeki ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak ve onların bayramlarını daha coşkulu ve anlamlı hale getirmek için ellerinden geleni yapacaklar. Vakıf yetkilileri, kendilerine destek olan herkese teşekkürlerini ilettiler.