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12 HAZİRAN 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Sorularla kurban ibadeti

Süleyman KÖSMENE
12 Haziran 2024, Çarşamba
Helal Yollarla Ulaşmak Önemlidir

Antalya’dan Ahmet Bey: “Bir arkadaşım var: Babası büyük baş hayvan cinsinden bir kurbanlık almış ve kendisine de hisse ayırmış, fakat para almayacağını söylemiş. Bu arkadaş kurban kesmiş olur mu?”

Kurban Bayramında vacip olan Allah için kurban kesmektir. Aldatma ve hîle olmaksızın bir kurbanlığa ulaşan ve bunu Allah için boğazlayan kimse bu vecîbeyi yerine getirmiş olur.

Bu kurbanlık için para ödememiş olması veya ödemede kolaylıkla karşılaşması ya da bedelini nakit para olarak değil, başka şekilde ödemesi bu vecibeye zarar vermez. 

Kurbanlığa helâl yollarla ulaşmış olması yeterlidir. Helâl yollarla ulaştığı kurbanlığı Allah için boğazlayan kimse inşallah makbul bir şekilde kurban kesme ibadetini yapmış olur.

***

Hayvan Topal İse…

İzmir’den okuyucumuz: “Topal hayvan kurban olur mu? Eğer olmaz ise, adak olarak kesilir mi?”

Kesme yerine kadar yürüyebilen hayvan kurban edilebilir, adak olarak da kesilebilir. Fakat kötürüm derecesinde topal ise kurban edilmez.1  

Ubeyd bin Feyruz (ra) anlatmıştır: Berâ’ya dedim ki: “Resûlullah’ın (asm) kurbanlık hayvanlardan kesilmesini yasakladıklarını bana söyle.” 

Berâ (ra) şöyle dedi: “Resûlullah Aleyhissalâtü Vesselâm eliyle işâret buyurarak: “Dört hayvanın kurban edilmesi câiz olmaz. Bunlar: 1-Tek gözü tamamen kör, 2-Çok hasta, 3-Yürüyemeyecek derecede topal, 4-Yürüyemeyecek kadar ayağı kırık olan.”2

Kurban bayramında kesilmeyen hayvan, adak olarak da kesilmez.

***

Kurban Kesmeyen Günahkâr Olur mu

Abdullah bey: “Gücü olmadığından dolayı kurban kesemeyen kimse günahkâr olur mu?”

Kurban kesmek maddî yönden gücü olanlar için vâcip, gücü olmayanlar için vâcip değildir. Maddî imkâna ulaşamadığından dolayı kurban kesmeyen kimse günahkâr olmadığı gibi, sevap mahrumiyetine de uğramaz.  

Abdullah bin Amir bin As anlatmıştır: Resûlullah (asm): “Allah kurban günlerini bu ümmet için bayram kıldı.” Buyurmuştu. Bir adam:

“Yâ Resûlallah! Sütü için beslediğim bir koyunumdan başka hayvanım yok. Onu kurban edeyim mi?” diye sordu.  

Hazret-i Peygamber (asm): “Hayır. Saçını ve bıyığını kısaltırsın. Tırnağını kesersin. Etek tıraşını olursun. Böyle yapman Allah katında kurban yerine geçer?”3

***

Nasıl Dua Edelim

İsimsiz okuyucumuz: “Kurban keserken nasıl duâ etmeliyiz?”

Enes radiyallahü anh anlatmıştır: Resûlullah (asm) aklı karalı alaca ve boynuzlu iki koç kurban etti. Hazret-i peygamber’i (asm) onları kendi eliyle kurban ederken gördüm. Ayağını yanlarına basıp, “Bismillahi vallahü ekber.” (=Allah’ın adıyla. Allah en büyüktür.) Dediğini de gördüm.4

*Câbir bin Abdullah radiyallahü anh bildirmiştir: Resûl-i Ekrem (asm) bir Kurban bayramı günü iki adet koç kurban etti. Onları kıbleye yönelttiği zaman şöyle duâ etti:

“İnnî veccehtü vechiye lillezî fetara’s-semâvâti ve’l-arda hanîfen vemâ ene mine’l-müşrikîn. İnne salâtî ve nüsükî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbi’l-âlemîne lâ şerîke leh. Ve bi zâlike ümirtü ve ene evvelü’l-müslimîn. Allahümme minke ve leke an muhammedin ve ümmetihî.” 

“Ben tüm kalbimle gökleri ve yeri yaratan Allah’a yöneldim. Ve müşriklerden olmadım. Şüphesiz namazım, ibâdetlerim, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum. Ve ben Müslümanların ilkiyim. Allahım, bu kurban senin nimetindendir. Ve Muhammed ile ümmeti tarafından sırf senin rızân için kurban edilmektedir.”5

Dipnotlar:

1- Tirmizî, Kurban, 1539., 2- Nesâî, Kurban, 6., 3- Nesâî, Kurban, 2., 4- Müslim, Edâhî, 18., 5- İbn-i Mâce, Edâhâ, 3121

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