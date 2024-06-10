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10 HAZİRAN 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Yurtdışı kurbanlarına rağbet edelim

Süleyman KÖSMENE
10 Haziran 2024, Pazartesi
Yurtdışı Müslümanlarını Unutmayalım

Murat Bey: “Yurt dışı kurbanlarının ülkemizde kesilmeyişi sıhhati için problem teşkil eder mi?” 

Ülkemizde ekonomik kriz var. Hayvanlar ve her şey en yüksek tavanında satışta. Alım gücü bulmak zor. Bu meyanda, yurt içinde alım gücü bulamayanlar için Avustralya Nur Vakfı, yurt dışında kesilmek ve yurt dışında dağıtılmak üzere şahane bir fırsat sunuyor: Yurt dışı kurbanı.

Hisse bedeli 3.300 tl. Bu fiyatı Kuveyt-Türk’ün TR11 00020 5000 0000 8128 1000 01 nolu iban numarasına gönderdiğinizde kurbanınız sizin adınıza vekaleten kesiliyor. Para gönderirken, önce telefonunuzu, sonra ad ve soyadınızı yazmayı unutmayın. Çünkü size geri dönüş için telefonunuz lazımdır. Bu usulle 15 Haziran’a kadar kurban için para gönderebilirsiniz. 

Kurbanda esas olan Allah rızası için kurbanlık hayvanın kanını akıtmaktır. Hile ve aldatma olmaması ve doğru bir ticaret yöntemiyle alınmış olması yeterlidir. Ülkeler arasındaki para değerlerinin farklı oluşu, hayvan fiyatlarına farklı yansıyabilir. 

Kurban fiyatının yurt içine göre bir hayli ucuz olmasında bir problem yoktur. Hatta bu farklılıktan istifade ile bir hayvan yerine birden fazla hayvan kestirerek, aynı paraya daha fazla sevap alma imkânı da doğmuş oluyor. On bin liraya bir kurban yerine neredeyse üç kurban! Bir ibadet yerine üç ibadet! Sevabı inşallah üçe katlamış oluyor.

Bu sistemle aynı numaraya para yatırmak suretiyle adak kurbanı olsun, akika kurbanı olsun, Kurban Bayramı kurbanı olsun, vekâlet yoluyla kestirilebilir. Hem kurban, hem sadaka olarak inşallah makbul olur.  

Avustralya Nur Vakfı’nın organize ettiği yurt dışı kesimleri bizzat vakıf kardeşler tarafından Etiyopya, Somali, Pakistan ve Sudan köylerinden ve çobanlardan kurbanlıklar alınarak yapılacak ve hemen o bölgede dağıtılacak. Bu hizmete öncülük eden Yeni Asya Vakfı yetkilileri ile Avustralya Nur Vakfı yetkililerine teşekkürler. Allah sa’ylerini arttırsın, bereketlendirsin ve kabul etsin. Âmin.

Her Aksamı İbadettir

Kurban İbadeti, özellikle gıdaya ve ete ihtiyaç duyanlar için fevkalade değerli bir tasadduktur. Bu ibadeti yurt dışına ucuz bir şekilde gönderdiğimizde bizim yerimize oralarda fakir Müslümanlar -inşallah- istifade edecektir. Muhteşem bir diğerkamlık örneğidir. 

Hazret-i Âişe radiyallahü anhâ rivâyet etmiştir: Resûlullah Efendimiz (asm) buyurdu ki:

“İnsan oğlu Kurban Bayramı’nda Allah katında kan akıtmaktan daha makbul bir amel işlememiştir. O Kurban kıyamet günü boynuzlarını, kıllarını ve çatal tırnaklarını bile kaybetmeden gelecektir. Çünkü kan yere düşmeden Allah’ın kabûl mahalline düşmektedir. Artık kurbanlar hakkında gönlünüz hoşnut olsun.”1

Celebe bin Süheym (ra) bildirmiştir: Adamın biri İbn-i Ömer’e (ra): “Kurban kesmek vacip midir?” diye sordu. İbn-i Ömer (ra):

“Resulullah (asm) ve Müslümanlar kurban kestiler.” Dedi.

Adam tekrar:

“Kurban kesmek vacip midir?” diye sordu. İbn-i Ömer (ra) bu defa:

“Sen ne dediğimi anlamıyor musun? Resulullah (asm) ve Müslümanlar kurban kestiler diyorum. Resulullah (asm) Medîne’de on sene ikamet etti ve her sene kurban kesti.” Dedi.2

Bu ısrarlı cevaplardan anladığımız Kurban kesmek farz değil, ancak gücü yeten kişiler için vacip hükmündedir. 

Dipnotlar:

1- İbn-i Mâce, Edâhâ, 3; Tirmizî, Kurban, 1

2- Tirmizî, Kurban, 9

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