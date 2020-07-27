Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ziyaretçilerle dolup taşıyor

Açılışının üçüncü gününde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi vatandaşlar ve turistlerin akınına uğruyor.

Çok sayıda vatandaş, camiye girmek için kuyruklar oluşturuyor. Vatandaşların caminin bahçesinde dua ettiği, fotoğraf çektiği ve dinlendiği görülüyor. Camiyi ziyaret edenler zaman zaman tekbir getiriyor. İkindi, akşam ve yatsı ezanıyla birlikte çok sayıda vatandaş, namaz için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yerini aldı. Bazı vatandaşlarsa Fatih Belediyesi ekipleri tarafından caminin önüne serilen hasırlarda ikindi, akşam ve yatsı namazını kıldı. Sabah namazında yine yoğun katılım Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl aradan sonra üçüncü sabah namazı da yoğun katılımla eda edildi. Sabah ezanının okunmasının ardından namazı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılmak isteyen vatandaşlar içeride yerlerini aldı, sosyal mesafe kuralına dikkat ederek saf tuttu. Bazı vatandaşlar da namazını Ayasofya Meydanı'nda yere serilen hasırlar üzerinde kıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı personeli, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları için yönlendirdi. Namaz öncesi ve sonrası dualar edildi, tekbirler ve salavatlar getirildi. Meydana girişlerdeki tüm noktalarda güvenlik kontrolleri aralıksız sürdürüldü. Öte yandan Ayasofya-i Kebir Camii'ne vatandaşlar ve turistlerin ziyaretleri gece saatlerinde de devam etti. AA

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