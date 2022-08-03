AYM: Barış akademisyenlerine ceza hak ihlali

Anayasa Mahkemesi (AYM), Barış için Akademisyenler bildirisine imza attıkları gerekçesiyle disiplin cezası verilen akademisyenlerin ifade özgürlüklerinin ihlal edildiğine hükmetti.

Oy birliği ile alınan AYM kararında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili olduğu dönemde 733 akademisyen hakkındaki soruşturmayı bizzat yürüten ve 3 akademisyenin tutuklanmasını sağlayan AYM üyesi İrfan Fidan’ın da imzası bulunuyor. AYM, barış bildirisine imza attıkları gerekçesiyle haklarında hem adli hem idari soruşturma başlatılan ve disiplin cezası verilen akademisyenlerin başvurusunu karara bağladı. T24’ün haberine göre, Yüksek Mahkeme, aralarında Deniz Pelin Dinçer Akan, Işıl Çakan Hacıibrahimoğlu, Rabia Beyza İnan, Çağatay Yağcı ve Ayşe Nevin Yıldız’ın da bulunduğu akademisyenlere disiplin cezası verilmesini ifade özgürlüğünün ihlali saydı. Başvuruculardan ikisine 10 bin diğerlerine 13 bin 500 lira manevi tazminat ödenmesine hükmedildi.

Kararın altında Fidan’ın da imzası var

Öte yandan AYM Birinci Bölümü’nün oy birliği ile aldığı kararda, İstanbul’da terör suçlarından sorumlu Cumhuriyet Başsavcı vekili olduğu dönemde, 3 akademisyenin tutuklanmasını sağlayan ve toplam 733 akademisyen hakkındaki soruşturmayı bizzat yürüten AYM üyesi İrfan Fidan’ın da imzası bulunuyor. Fidan, Kasım 2021’de Yargıtay üyeliğine seçilmiş, tek bir dosyaya dahi bakmadan Ocak 2021’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından AYM üyeliğine atanmıştı.

Haber Merkezi