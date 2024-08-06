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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 AĞUSTOS 2024 SALI - YIL: 55

AYM kararları uygulanmalı

06 Ağustos 2024, Salı 00:03
Türkİye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay milletvekili seçilen Gezi tutuklusu Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin Anayasa Mahkemesi (AYM) kararında “Yok hükmündedir” denilmesinin ardından mahkemenin hükmünün uygulanması için çağrılar sürüyor.

AYM’nin son kararları Sarayı rahatsız etti

 

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği( TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB), ortak bir açıklama yaparak Atalay hakkındaki AYM kararının uygulanması çağrısında bulundu.

Açıklamada, “Anayasa Mahkemesi’nin anılan ve hak ihlallerine neden olduğu belirlenen düzenlemeler için verdiği kararları siyasi iktidar tarafından uygulanmamaktadır. Anayasal ve seçimle işbaşına gelen DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak; bu hukuksuzlaştırma ve anayasasızlaştırma çabasına son verilmesi gerektiğini ve alınan kararlara uyulmasının hukuk devletine bağlılık gereği zorunlu olduğunu hatırlatıyoruz” denildi.

Haber Merkezi

 

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