AYM: OHAL’de eylem yasağı hak ihlâli

Anayasa Mahkemesi (AYM), KHK ile görevinden uzaklaştırılan H.T’nin ihracını protesto amacıyla Antalya Millî Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapmak isteyen Eğitim Sen üyesi öğretmen Selma Elma’ya verilen para cezasının Anayasal hak ihlâli olduğuna hükmetti.

Antalya Valiliği’nin 4 Kasım 2016 tarihinde aldığı, ‘OHAL döneminde eylem yasağı’ gerekçe gösterilerek idarî para cezası kesilen öğretmen Selma Elma, karara itiraz ederek Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu. Artı Gerçek’in haberine göre, AYM, toplantı ve gösteri hakkının Anayasal ve uluslar arası hukukla koruma altında olduğunu, basın açıklaması yapmak isteyen öğretmene para cezası verilmesinin bu hakkın ihlâli olduğunu hükme bağladı. Ancak AYM, Anayasa’nın 34’üncü maddesinde düzenlenen hakkın ihlâl edildiğine hükmetmesine karşın Selma Elma’nın 10 bin TL tazminat istemini reddetti. Mahkeme, kararın, yeniden yargılama yapılmak üzere Antalya 3. Sulh Ceza Hâkimliğine gönderilmesini kararlaştırdı.

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