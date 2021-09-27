ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARINI UYGULAMAYAN HÂKİMLERİN CEZALANDIRILMAK BİR YANA, TERFİ ETTİRİLEREK MAAŞ ZAMMI ALDIKLARI ORTAYA ÇIKTI.

HSK’YA SUÇ DUYURUSU YAPILDI, AMA

AYM'nin uygulanmayan kararlarının başında gazeteci yazar Mehmet Altan ve Şahin Alpay ile Enis Berberoğlu dosyaları geliyor. Berberoğlu, Altan ve Alpay'ın avukatları bu süreçte kararları yok sayan mahkeme heyetleri hakkında HSK’ya suç duyurusunda bulunmuştu.

MAAŞ ZAMMI VE YARGITAY ÜYELİĞİ

Altan kararına direnen İstanbul 26. ve 27. Ağır Ceza Mahkemesi heyetleri ile alâkalı şikâyetleri işleme koymayan HSK, tam tersine bu kararlarda imzası olan hâkimleri ödüllendirdi. 26. Ağır Ceza Başkanının aylığı % 83 arttırıldı. 27. Ağır Ceza Başkanı Yargıtay üyesi yapıldı.

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AYM’ye direnenler terfi ettirilmiş

AYM Başkanı Arslan hükümete bir kez daha Mahkeme kararlarına uyulması uyarısı yaptı. Kararları uygulamayan hakimlerin ise ceza bir yana, terfi ederek maaş zammı aldıkları ortaya çıktı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün dahi eleştirdiği, kararları uygulamayan hakimlerle ilgili kararların HSK tarafından işleme konulmadığı ortaya çıktı. Hatta HSK kararlarda imzası bulunan hakimleri terfi ettirdi, maaşlarına zam yaptı. AYM Başkanı Zühtü Aslan, önceki gün gazetemize manşet olan anayasanın kasten ihlal edildiğine dair konuşmasında, “Mahkeme kararlarının icrasının hakkıyla sağlanmadığı bir yerde hukuk devletinden bahsedilemez. Çünkü hukuk devleti bir söylemden ibaret değildir. AYM anayasaya aykırıkla ilgili bir karar verdikten sonra bu aykırılıkta ısrar anayasanın kasten ihlalidir” demişti. Bu sözler Ankara’da gündem oluştururken gözler mahkeme kararlarına direnen yargıçlarla ilgili yaptırım uygulanıp uygulanmadığına çevrildi. DW Türkçe’de yer alan haberde, AYM’nin uygulanmayan kararlarının başında gazeteci yazar Mehmet Altan ve Şahin Alpay ile milletvekili Enis Berberoğlu dosyaları geldiği belirtildi. Berberoğlu, Altan ve Alpay’ın avukatları bu süreçte kararları yok sayan mahkeme heyetleri hakkında HSK aleyhinde suç duyurusunda bulunmuştu.

‘Anayasayı çiğnemeye devam ediyorlar’

HSK 1. Daire, Mehmet Altan ile ilgili karara direnen İstanbul 26. ve 27. Ağır Ceza Mahkemesi heyetleri ile alâkalı şikâyetleri Mart 2021’de işleme koymadı. HSK bu kararlarda imzası bulunan hâkimleri ödüllendiren karar da verdi. Bu kapsamda İstanbul. 26. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kemal Selçuk Yalçın’ın kıstas aylığı % 83 oranında arttırıldı. 27. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Abdurrahman Orkun da Yargıtay üyesi yapıldı. O dönem İstanbul Başsavcısı olan İrfan Fidan önce Yargıtay’a ardından da AYM’ye üye olarak atandı. HSK’nın şikâyetleri işleme koymamasını eleştiren Mehmet Altan’ın avukatı Figen Çalıkuşu, anayasanın yargı kurumları tarafından çiğnenmeye devam edildiğini söyledi. Berberoğlu’nun avukatları ise kararı uygulamayan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi başkanı Akın Gürlek ve heyet üyeleri hakkında şikâyette bulunmuştu. Ancak HSK bir yıldır bu hâkimlerle ilgili herhangi bir işlem yapmadı. Herkesin AYM kararlarına uymasının emredici hüküm olduğunu belirten Adalet Bakanı Gül’ün HSK Başkanı sıfatıyla hangi adımları atacağı ise merak konusu oldu. Öte yandan AYM kararların uygulanmasını takip etmek için bünyesinde Kararlar Müdürlüğünü kurduğu da biliniyor.

İstanbul - Yeni Asya