Azerbaycan ilerleyişini sürdürüyor

Azerbaycan ordusunun, ateşkese rağmen cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdirdiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, çatışmaların ağırlıklı olarak cephenin Hocavend, Fuzuli ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi. Cephenin farklı bölümlerinde Ermenistan ordusuna ait 2 T-72 tankı, 2 Grad füze sistemi, 14 farklı tipte topu, birkaç karakol ve 6 otomobilin imha edildiği ve çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Cephenin, Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı. AA

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