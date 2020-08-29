BAE, İsrail üzerindeki boykotu kaldırdı

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan, İsrail ile yapılan normalleşme anlaşması kapsamında, Tel Aviv'e uygulanan boykot kararının lağvedildiğini duyurdu.

BAE'nin resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre Al Nahyan, İsrail'i boykota yönelik 1972'de çıkarılan ve bugüne kadar uygulamada olan 15. yasayı İsrail ile varılan barış anlaşması çerçevesinde lağvetti. Haberde, boykotun kaldırılmasının, İsrail ile diplomatik ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, ortak bir yol haritasının başlatılması kararından sonra geldiği kaydedildi. Haberde, boykotu lağvetme kararından sonra BAE'li şirketlerin veya iş insanlarının İsrail ile herhangi bir anlaşma yapmalarının önünün açıldığı aktarıldı. AA

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