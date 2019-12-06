Bahçeli’nin ‘af teklifini’ geri çekmesi ne anlama geliyor?

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin 24 Eylül 2018’de TBMM’ye sunulan ve bazı suçlarda “5 yıl şartlı ceza indirimi” öngören yasa teklifini, ittifak ortağı AKP’nin yeni infaz düzenleme hazırlığını gerekçe göstererek “beklemeye aldıklarını” açıklaması, siyasette yeni bir tartışma başlattı.

“Cumhur İttifakı çatısı altında tezat ve tersliklerin yaşanmaması” için bu kararı aldıklarını açıklayan Bahçeli’nin, “AK Parti’nin ikinci yargı paketini TBMM’den geçirecek siyasal çoğunluğa sahip olduğuna” vurgu yapması; MHP’nin, AKP’nin teklifine destek verip vermeyeceği ve dahası ittifak ortakları arasında yeni bir krizin habercisi olup olmadığı sorularını gündeme taşıdı. bbc Türkçe’nin haberine göre, AKP, Bahçeli’nin bu çıkışını nasıl değerlendiriyor? İttifak ortağı MHP ile yeni infaz düzenlemesine ilişkin görüşmeler sürdürülecek mi? MHP AKP’nin teklifine destek vermeyebilir mi? AKP Grup Başkanı Naci Bostancı’ya göre Bahçeli’nin de açıklamasında vurguladığı gibi “ Cumhur İttifakı bu tartışmalardan etkilenmeden devam edecek”. Parti olarak infaz düzenlemesine ilişkin bir çalışma yürütülmekle birlikte henüz bir yasa teklifine dönüşmediğine dikkat çeken Bostancı, infaz düzenlemesinin tek bir partinin kararıyla değil, en geniş konsensusla çıkarılması gerektiğine vurgu yaptı.Bu nedenle sadece parlamentodaki diğer siyasi partilerle de uzlaşma arayacaklarını belirten Bostancı, “Cumhur İttifakı” ortağı olarak MHP’nin görüşünün alınacağını söyledi. Bahçeli’nin açıklamasının ardından MHP’nin, AKP’nin hazırlayacağı teklife destek verip vermeyeceği merak konusu oldu.