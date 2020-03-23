Bakan Koca, Çin'in Ankara Büyükelçisi Li ile görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Li ile görüşmesinde, dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınına karşı iş birliğini artırma, dayanışmayı geliştirme konularının ele alındığını, insanlığın bu sorunu, bilgiyi ve deneyimi paylaşarak yeneceğini belirtti.

AA

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