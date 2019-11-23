Bakan Pakdemirli: Köyden kente göçü engelleyebiliriz

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 2020'de çiftçilere 22 milyar lira destek verileceğini açıkladı. Köyden kente göçün ters çevrilebilmesi için insanların doğduğu yerde kalmalarının sağlanması gerektiğini belirten Pakdemirli, "Tarım ve hayvancılık popüler işler arasında değil. Ülkemizin çok verimli toprakları var. Türkiye'de işlenmemiş tarla kalmasın istiyoruz. Sayın Maliye ve Hazine Bakanımıza da teşekkür ediyorum. Çiftçilerimize verilen destek ödemelerinde önemli artışlar gerçekleştirdik" dedi.

CNN Türk'te konuşan Pakdemirli'nin açıklamalarının satır başları şu şekilde:

"İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımız korkmasınlar. 3-4 aylık suyumuz var. Suyumuzu israf etmeyelim, her zaman dikkatli kullanalım. Pazartesi gününden itibaren de yağışlı hava geliyor. Bugün için suyu istediğimiz gibi kullanabiliriz ama israf edeceğimiz su geleceğimizden gidiyor. Suyu verimli kullanmayı öğrenmeliyiz."

Gıda güvenliği

"Vatandaşlarımız ıspanağı güvenle yiyebilirler. Ispanakla ilgili yaşadığımız elim olayda yabani otlar karışmış. Zehirlenmeler yabani otlar sebebiyle ortaya çıktı. Çiftçilerimizi bilinçlendirmemiz gerekiyor. Eğer tarlada ilaçlama yapılsaydı bu durum yaşanmayacaktı.

ALO 174 çok önemli. Her işletmenin ya da her marketin başına bir polis dikemeyiz. Herhangi bir ürünle ilgili şüphesi olan vatandaşlarımız ALO 174'ü aramalı, biz de gerekli denetimleri yapacağız. Yapılan analizlerle ilgili sonuçları vatandaşlarımızla da paylaşıyoruz."

Tarım ve hayvancılık

"Üreticilerimiz ve yetiştiricilerimiz zaman zaman problem yaşıyorlar ama şundan eminler seslerini duyan ve destek veren bir bakanlık var. En basiti 1,70 olan süt fiyatını 2,30'a çıkardık. Sütle ilgili Türkiye'nin bir problemi kalmamıştır. 18 aydır, et ithalatı için bağlantı yapmadık. İstisnalar dışında et ithalatı yapmıyoruz. İthal et pazarı olmaktan çıkmalıyız. Bizim ana odağımız üreticimizi korumaktır. Tüketicilerimizle ilgili bir mağduriyet durumu olduğunda da gerekli müdahaleyi yaparız. Son iki senedir et fiyatlarında artış olmadı.

Sözleşmeli üretim son derece önemli. Sözleşmeli üretim üzerinden çalışmalar yapılırsa hem üreticimiz hem tüketicimiz korunmuş olacaktır. Tarım Şurası bize bu görevi verdi, bu konuda çalışmalarımızı artıracağız."

Büyükbaş hayvanlar için akıllı küpe projesi

"Dünyada olmayan bir sistem geliştirdik. Biz her bir büyükbaşın kulağına bu küpeyi takabilirsek, Türkiye'deki her bir hayvanı takip edeceğiz. Sayım konusunda bir sıkıntı kalmayacak. Şu anda denemelerimiz devam ediyor. Küpenin hayvanlara herhangi bir zararı da yok. "

Köye dönüş projesi

"İnsanları doğduğu yerde tutabilirsek köyden kente göçü terse çevirebiliriz. Tarım ve hayvancılık popüler işler arasında değil. Ülkemizin çok verimli toprakları var. Türkiye'de işlenmemiş tarla kalmasın istiyoruz. Sayın Maliye ve Hazine Bakanımıza da teşekkür ediyorum. Çiftçilerimize verilen destek ödemelerinde önemli artışlar gerçekleştirdik. 2020'de çiftçiye 22 milyar lira destek vereceğiz.

Üreticilerimizin mağdur olmaması için hasat öncesinde alım fiyatı açıkladık. Bunu yaparken de TMO'nun zarar etmemesini sağladık. Bu fiyat ayarlamalarını sağlamayı başardık."

Orman yangınları

"Akdeniz ülkeleri içerisinde Türkiye, orman yangınlarıyla mücadelede en başarılı ülke. Sürekli yeni teknolojileri kullanıyoruz. Yangınlarda İHA'ları ve dronları kullandık. Cumhurbaşkanımız her türlü desteği veriyor. Bu sene çıkan yangınların büyük bir kısmında vatandaşlarımızın ihmali var."

Hal yasası

"Geçen sene tarlada 3 lira olan domates 12 liraya vatandaşın evine girdi. Hızlı bir şekilde üretici ve tüketiciye fayda sağlayacak bir gayreti ortaya koyacağız. Hal yasası da Tarım ve Orman Şurası'nda alınan kararlarla şekillenecektir."

Elektrikli traktör

Elektrikli traktörün prototipi üretildi. Saha denemeleri yapılıyor. Yol haritası da tamamlanmak üzere. 45 dakikada şarj olup, 7-8 saat çalışabilecek. Ve bu traktör de alınabilir bir fiyatta olacak. Mazotla çalışan emsalleriyle yakın bir fiyatta olmasını bekliyoruz.