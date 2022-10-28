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28 EKİM 2022 CUMA - YIL: 53

Başakşehir'de oto sanayi sitesinde patlama: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

28 Ekim 2022, Cuma 14:49
İstanbul Başakşehir'de oto sanayi sitesindeki bir iş yerinde meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Esenler Sanayi Sitesi 1. Blok'ta araç tamir-bakımı yapılan bir iş yerinde ilk belirlemelere göre oksijen tüplerinde patlama meydana geldi.

Patlama sonucu, olay yerinde bulunanlardan 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, çevrede bulunanları olay yerindeki tüplerin patlama ihtimali bulunduğu gerekçesiyle alandan uzaklaştırdı.

İtfaiye ve polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Bu arada olay yerine gelen Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan da yetkililerden bilgi aldı.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İş yeri sahibinin açıklaması

İş yerinin sahibi Mehmet Naci Kayıt, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, otobüs karoser bakım, kaporta ve boya üzerine çalıştıklarını belirterek hurdaya atılan yanık bir arabanın 5-6 yıldır durduğunu, araçtaki tüpleri satın almak için gelen hurdacının tüpü kestiği sırada sıkışan gazın patladığını iddia etti.

Patlamada 15-16 yıldır yanında çalışan ustanın vefat ettiğini anlatan Kayıt, hurdacı ile 2 işçisinin yaralandığını dile getirdi.

Valiliğin açıklaması

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, saat 10.00 sıralarında Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Esenler Sanayi Sitesi 1. Blok'ta araç tamir-bakımı yapılan bir iş yerinde patlama meydana geldiği hatırlatıldı.

Olay yerine ivedilikle itfaiye, güvenlik, sağlık ve AFAD ekiplerinin sevk edildiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Alınan ilk bilgilere göre, olayda maalesef 1 iş yeri çalışanı hayatını kaybetmiş, 3 işçi yaralanmıştır. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerimizce Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edilmiş olup ekiplerimizin olay yerindeki çalışmaları devam etmektedir. Olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Konuya ilişkin tahkikat başlatılmıştır."

Soruşturma başlatıldı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre oksijen tüpünden kaynaklı olduğu düşünülen patlamada bir kişinin olay yerinde öldüğü, yaralanan 3 kişinin de hastanede tedavilerinin sürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmış olup soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle devam etmektedir." bilgisi paylaşıldı.

AA

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