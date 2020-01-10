ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI: DEMOKRASİYİ KORUMANIN EN TEMEL YOLU BASIN VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN GENİŞLETİLMESİNDEN GEÇİYOR.

Gazeteciler susturulursa

PARLAMENTO Muhabirleri Derneği: “Şu çok iyi bilinmelidir ki, gazetecilerin özgürce işini yapamadığı toplumlarda demokrasiden söz edilemez. Gazetecilerin susturulduğu toplumlarda sokaktaki insan ‘kör, sağır ve dilsiz’ demektir. Halkın haber alma hakkının önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır.”

Meclis konuya el atmalı

TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu: “İfade özgürlüğünün yerinde yeller esiyor.” Niğde Milletvekili Gürer: “Özgür basına baskılar artıyor. Basının sorunları Mecliste ele alınmalı.” İzmir Milletvekili Sertel: “Basın özgürlüğü mücadelesine ekonomik olarak ayakta kalma mücadelesi de eklendi.”

***

Basın hür değilse demokrasi yoktur

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde basın hürriyetinin demokrasinin olmazsa olmazlarından biri olduğu vurgusu yapıldı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer açıklamalarda bulundu. Basının sorunlarının her geçen gün daha da ağırlaştığını ve çok sayıda gazetecinin mesleğini yapamaz duruma geldiğini ifade eden Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer “İktidar yanlısı olmayan, özgür basına karşı baskılar artmaktadır. Sarı basın kartını dahi hak edenlerin almasının zorlaştırıldığı bir dönemdeyiz. Cezaevinde olan gazeteciler yanında mesleğini yapması engellenen gazeteciler var. Mevcut durumda işini iyi yapabilme uğraşı verenlerin sıkıntıları da katlanarak artmaktadır. Basında yazan, çizen ve haber oluşturanlarının yaşadığı sorunlar, özellikle yerel basında, maliyetlerin katlaması ile yayının çıkmaz boyuta gelmesine neden olacak haldedir” dedi.

Haklar, baskı aracı olarak kullanılıyor

Basının sorunları için TBMM meclis araştırması verdiğini ve bu bağlamda bir komisyon kurulup sorunların derinliğine ele alınmasının ihtiyaç haline geldiğini ifade eden Gürer, “Gazetelerimiz tıpkı ulaştırma, haberleşme, eğitim gibi bir kamu görevi yapmaktadırlar. Baskı ile ya da sorunlar çözümsüz bırakılarak demokrasinin olmazsa olmazlarından basın kontrol altına alınamaz” şeklinde konuştu. Ulusal ve yerel basının son yıllarda ekonomik olarak büyük sıkıntılar yaşadığını dile getiren Gürer “AKP iktidarında sarı basın kartından resmi ilana kadar tüm hak edilmiş haklar baskı aracı olarak kullanılır duruma gelmiştir. Kontrol altında bir basına özgür basın denemez. Basının yerel ve ulusal olarak sorunlarından arındırılması iktidarın esas görevi olmalıdır” ifadelerini kullandı.

İfade hürriyetinin sınırları genişletilmeli

Parlamento Muhabirleri Derneği, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayınlandığı bildiride, basın emekçileriin zor koşullara, engellemelere rağmen kamusal görevini yerine getirmeye, toplumun ‘gözü, kulağı, sesi’ olmaya, halkın doğru bilgi edinme hakkı için mücadele verdiğini açıkladı. PMD’nin açıklamasında, “Şu çok iyi bilinmelidir ki, gazetecilerin özgürce işini yapamadığı toplumlarda, demokrasiden söz edilemez. Gazetecilerin susturulduğu toplumlarda sokaktaki insan ‘kör, sağır ve dilsiz’ demektir. Demokrasiyi korumanın en temel yolu basın ve ifade özgürlüğünün sınırlarının genişletilmesinden geçiyor” denildi.

‘Çalışamayan Gazeteciler Günü’

Çalışan Gazeteciler Günü’nün “Çalışamayan Gazeteciler Günü”ne dönüştüğünü belirten CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, “Eskiden gazete dağıtıcısı çocuklar ellerine gazeteleri alıp ‘yazıyor, yazıyor’ diye bağırıp gazete satarlardı. Bugün Türk basını için ‘yazıyor, yazıyor’ diyemiyoruz ancak ‘batıyor, batıyor’ diye bağırabiliriz. Sadece 2019 yılında 100’den fazla gazete kapandı. Basın sektöründe kapatılan ve kapanan yayın organları nedeniyle işsizlik yüzde 30’la rekor düzeyde. Son 10 yılda işsiz kalan gazeteci sayısı da 10 bini aştı. Böyle bir ortamda Çalışan Gazeteciler Günü’nden söz edilebilir mi?” diye sordu.

Mesleğin eski itibarı sağlanmalı

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca Çalışan Gazeteciler Günü ile ilgili yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz yıl ülkemizde 125 gazete, 40 civarında televizyon kanalı kapanmıştır. Bu yıl da gazete kapanmalarının devam edeceği görülmekte, bu da işsiz gazetecilerin artmasına neden olmaktadır. 2019 yılı maalesef mesleğimiz açısından kara bir yıl olarak tarihe geçmiştir. Dileğimiz, içinde bulunduğumuz olağanüstü dönemin bir an önce sona ermesi, gazetecilerin hak ettikleri güvencelere kavuşturulması, mesleğin eski itibarının sağlanmasıdır. Bugün maalesef gazetecilik bir suç gibi görülerek, meslektaşlarımız cezaevlerinde çile doldurmaktadır. Basın ve ifade özgürlüğü konusunda dünya ülkeleri arasında en alt sıralarda olmamız, cezaevindeki gazeteciler sıralamasında da en üst sıralarda yer almamız bizleri üzmektedir” dedi.

Haber: Recep Gören - Ankara