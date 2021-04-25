"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 NİSAN 2021 PAZAR - YIL: 52

Basın kartı tartışması büyüyor

25 Nisan 2021, Pazar
Son iki yılda 1238 basın kartını iptal eden, 1372 kartın yenileme başvurusunu reddeden İletişim Başkanlığı; yüzlerce gazetecinin kart başvurusunu ise “inceleme” gerekçesiyle askıya almıştı. Mahkeme İletişim Başkanlığını haksız buldu.

Yüksek yargı organlarından Danıştay, Erdoğan’a bağlı İletişim Başkanlığı’nın hükümet yanlısı olmayan gazetecilere basın kartı vermemesini haksız buldu. Bir gazeteci örgütünün açtığı dâvâya bakan mahkeme; Cumhurbaşkanlığı’na bağlı İletişim Başkanlığı’nın, basın kartlarını muğlak ve sübjektif gerekçelerle iptal edemeyeceği kararını verdi. Mahkeme kararına göre yeni kart başvuruları da “inceleme” adı altında bekletilemeyecek. Son iki yılda 1238 basın kartını iptal eden, 1372 kartın yenileme başvurusunu reddeden İletişim Başkanlığı; aralarında DW Türkçe çalışanlarının da bulunduğu yüzlerce gazetecinin kart başvurusunu ise “inceleme” gerekçesiyle askıya almıştı.

Gazetecilere yeni baskı yolu: Kart ambargosu

2017’de yapılan referandumla Türk tipi başkanlık sistemine geçilince, eskiden basın kartlarını veren devlet kurumu, 2018’de İletişim Başkanlığı adı altında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bağlandı. AKP’nin Almanya dahil birçok ülkede faaliyet gösteren “think-tank” kuruluşu SETA’da uzun yıllar görev yapan Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı’nın bağlanan İletişim Başkanlığı’nın başına getirildi. Bu değişikliğin ardından basın kartı komisyonu dağıtıldı, gazetecilerin kart başvuruları tamamen Cumhurbaşkanlığı’nın inisiyatifine geçti.

Yargı: Uygulama baskı ve endişe altında tutuyor

Cumhurbaşkanlığı’nın yeni basın kartı politikası, geçtiğimiz günlerde dâvâ konusu oldu. Ülkenin en büyük ikinci gazetecilik örgütü olan Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), basın kartı yönetmeliğindeki muğlak maddelerin iptali istemiyle Danıştay’a başvurdu. Başvuruyu inceleyen yüksek mahkeme, “Millî güvenlik ya da kamu düzenine aykırılık veya bunları alışkanlık edinme” ve “gazetecilik meslek onurunu zedeleyecek işler yapılması” gibi muğlak ve keyfi gerekçelerle basın kartlarının iptal edilemeyeceğine karar verdi.

RSF: Ankara’ya uluslar arası baskı işe yarıyor

Bianet medya özgürlüğü raportörü Erol Önderoğlu mevcut düzenlemenin, “kart bekleyen gazetecilere ‘istenmediği’ ve haberlerini gözden geçirmesi gerektiği gibi bir izlenim bıraktığına” işaret ediyor.

“Ambargonun yasal dayanağı ortadan kalktı”

Basın kartları yönetmeliğini ÇGD adına yargıya taşıyan avukat Onur Can Keskin, Danıştay’ın aldığı kararın hemen uygulanması gerektiğine işaret ediyor. Danıştay’ın aldığı kararın kesin ve itiraza kapalı olduğunu belirten Keskin, DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Mahkemenin kararı bağlayıcı. Yani idare karara uymak zorunda. Ancak İletişim Başkanlığı’nın nasıl bir uygulamaya gideceğini kestirmek güç.”

 

Etiketler: basın kartı, tartışma
Okunma Sayısı: 192
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Basın kartı tartışması büyüyor

    “Merkez Bankası şeffaf olmayacak”

    'Başarısızlığın kabul edilmesi gerekiyor'

    Aşıların sadece % 0,3’ü yoksul ülkelere gitti

    'Soygunun siyasi ayağı var mı?'

    Ramazan’ı, faaliyetlerle çocuklarına anlatıyorlar

    'Acılarımız istismar edilmesin'

    Müzakereleri durdurma adımı

    Son 24 saatte 40 bin 539 vaka daha

    Biden, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak niteledi

    60 bin Filistinli cumayı Aksa’da kıldı

    Yahudi yerleşimciler Filistinlilere saldırdı

    Ukrayna sınırından çekilmeye başladılar

    Öğrencisi derse girmeyen öğretmenin ücreti kesilecek

    Veresiye defterindeki borçlar böyle ödeniyor

    ABD, askeri teçhizatlarını Afganistan'dan çıkarıyor

    Barajlar son 1 yılın en yüksek seviyesinde

    Myanmar'daki protestolarda ölü sayısı artıyor

    Gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi

    ABD'de Johnson and Johnson aşısının kullanımına devam edilecek

    En Çok Okunanlar

    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Bir devir bitti, artık Nurlar konuşacak!
    Genel

    Basın kartı tartışması büyüyor
    Misbah ERATİLLA

    Komiser Abdurrahman Akgün’ün vicdanı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Prof. Dr. Ali Özek: Gazalî gibi Üstadın da üslûbu etkileyicidir
    Adnan NACİR

    Kripthosuncuk
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cenk ÇALIK

    Neden tuzla başlamalı ve bitirmeliyiz?
    M. Fahri UTKAN

    Ne zaman duâ edilmeli?
    Ahmet BATTAL

    Acemi esnafa nüfuz ticareti
    Risale-i Nur'dan

    Oruç ve zekâtı terkle gelen musîbet

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.