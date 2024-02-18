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19 ŞUBAT 2024 PAZARTESİ - YIL: 54

Baskı ve tehdit altındayız

18 Şubat 2024, Pazar 19:00
Danıştay 5. Dairesi’nin ‘FETÖ’den ihraç edilen 414 hâkim ve savcı hakkında göreve iade kararı vermesinin ardından iktidar tarafından gösterilen tepkileri değerlendiren bir Danıştay üyesi, baskı ve tehdit altında olduklarını söyledi.

Erdoğan konuştu, inceleme başlatıldı

 

Üye, “Dairenin başkan ve üyelerinin, verdikleri kararlar gerekçe olarak gösterilerek baskı altına alınmaya çalışılması, haklarında tehdit boyutuna varacak şekilde haberler yapılması yargı bağımsızlığı için büyük bir tehdittir ve suç oluşturmaktadır” dedi.

Sözcü Yazarı İsmail Saymaz’a konuşan üst düzey bir Danıştay üyesi, 5.Daire’ye yönelik, “Habercilik sınırlarını aşan ve yargıyı baskı altına almaya çalışan haberlere yer verildiğini” ifade ederek bu haberlerin ‘yargıyı itibarsızlaştırma girişimi olduğunu’ belirtti.

Haber Merkezi

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