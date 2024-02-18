Erdoğan konuştu, inceleme başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Danıstay’ın göreve iade kararı verdiği 387 hakim ve savcı hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır dönüşü Danıştay’ın kararına tepki göstermişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) Danıştay’ın göreve iade kararı verdiği 387 hakim ve savcı hakkında inceleme başlattığını açıkladı.

Tunç, CNN TÜRK’e yaptığı açıklamada, göreve iade kararı verilen 450 isimden 387’si hakkında yeni inceleme başlatıldığını söyledi. Danıştay 5. Dairesi, Gülen cemaati (‘FETÖ’) ile irtibat ve iltisaklı olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen 450 ismin mesleğe dönmelerine ve tazminat ödenmesine karar vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır ziyareti dönüşünde Danıştay 5. Dairesi’nin ‘FETÖ’ iddiasıyla ihraç edilen 450 hakim ve savcıyı göreve iade kararına tepki gösterirken, Anayasa Mahkemesi’ni de yine hedef almıştı. Haber Merkezi

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