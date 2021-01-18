Batan gemiyle ilgili cesedine ulaşılan kişinin gemi kaptanı olduğu belirlendi

Karadeniz'de Bartın İnkumu açıklarında kuru yük gemisinin batması sonucu başlatılan çalışmalarda cansız bedenine ulaşılan kişinin gemi kaptanı Galenko Witaly olduğu tespit edildi.

Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, dün kötü hava şartları nedeniyle "ARVIN" isimli Palau bandıralı kuru yük gemisinin İnkum açıklarında batması sonucu cansız bedenine ulaşılarak morga kaldırılan kişinin kimlik tespiti yapıldı. Cenazenin, Rus vatandaşı olan gemi kaptanı Galenko Witaly'e (37) ait olduğu belirlendi. 2 kişinin daha cesedi bulundu Bölgede arama faaliyetlerini sürdüren ekipler, gemideki 2 kişinin cansız bedenlerinin geminin battığı bölgeye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Mugada Sahili'ne vurduğunu tespit etti. Karadan ulaşımın olmadığı bölgeye jetski yardımıyla ulaşan AFAD, jandarma ve Amasra Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıç ekipleri, cesetleri bota taşıdı. Güzelcehisar sahiline getirilen 2 ceset, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteri ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait uçak da destek veriyor. Dün, öğle saatlerinde İnkumu açıklarında Palau bayraklı "ARVIN" isimli gemi, kötü hava koşulları nedeniyle batmış, bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarında toplam 12 personelden 6 kişi sağ olarak kurtarılmış, denizde görülen 3 kişinin cansız bedeninden biri karaya çıkarılmıştı. AA

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