Bayram o bayram ola hüznü keder def ola

KALPLERiN BULUŞMASINA VESİLE OLAN BAYRAMIN TÜM İSLÂM ÂLEMİNE HUZUR GETİRMESİ TEMENNİ EDİLİYOR.

Mesajlarda barış ve kardeşlik var

Ramazan Bayramı vesilesiyle yayınlanan mesajlarda Ramazan Bayramı’nın, barış, kardeşlik, sevgi, hoşgörü gibi değerleri benimsememize, ayrımcılığın ve şiddetin yaşanmamasına, insanlığın geleceğini tehdit eden dertlerin çözülmesine, barışın hakim olmasına vesile olması temenni edildi. Siyasetçiler de yayınladıkları bayram mesajlarında huzur ve barış çağrısı yaptı. Mesajlarda savaşların sona ermesi ve barışın hakim olması istendi.

Kalpler bayramda ittihad etsin

Büyük İslam alimi Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri bir eserinde, “Nebî Aleyhisselâm, ubudiyet cihetiyle muvahhidînin kalplerini ıyd (bayram) ve Cuma ve cemaat namazlarında ittihad ettiriyor” derken; Alvarlı Muhammed Lütfi Efe Hazretleri’nin şu mısraları da hatırlatılyor: “Can bula cananını, bayram o bayram ola/ Kul bula sultanını, bayram o bayram ola/ Hüzn-ü keder def ola, dilde hicap ref ola/ Cümle günah afola, bayram o bayram ola.”