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9 AĞUSTOS 2019 CUMA - YIL: 50

Bayrama sayılı günler kala kurban pazarları hareketlendi

09 Ağustos 2019, Cuma 11:37
Türkiye'nin batı illeri başta olmak üzere Karadeniz illerinin de büyük ve küçükbaş kurbanlık ihtiyacının karşılandığı Ağrı'da, Kurban Bayramı'na 2 gün kala yoğunluk artmaya başladı.

Türkiye'nin büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı bakımından önde gelen illerinden Ağrı'da, uygun fiyata kurbanlık almak için son günleri bekleyen vatandaşlar pazarda yoğunluk oluşturdu.

Trabzon ve Rize gibi Karadeniz illerine sevkıyatın devam ettiği Ağrı'da, erken saatlerde başlayan yoğunluk gün boyunca devam ediyor.

Bayramın yaklaşmasıyla daha uygun fiyata kurbanlık almak isteyen vatandaşlar ile hayvanlarını ellerinden çıkartma arayışındaki besiciler arasında kıran kırana yapılan pazarlıklar pazara ayrı renk katıyor.

Büyükbaş kurbanlıkların 6 bin liradan, küçükbaşların ise bin liradan alıcı beklediği pazarda, bir ton ağırlığındaki simental cinsi boğalar en çok rağbet gören kurbanlıklar olarak öne çıkıyor.

Bayrama 2 gün kala yoğunluğun giderek arttığı pazarda, kurbanlık alış verişi tüm hızıyla devam ediyor.

Ağrı'nınTürkiye'nin en büyük hayvan pazarlarından olduğunu aktaran besici Numan Umay bayram yaklaştıkça pazarda hareketliliğin arttığını ve fiyatların uygun olduğunu belirtti.

Hayvan alım satımı yaparak geçimini sağladığını anlatan Umay, "Geçen seneye göre bu yıl kurbanlık fiyatları daha iyi. İnşallah iyi olur, herkes ekmek yer. Allah herkese kurban kesmeyi nasip etsin. 98 küçükbaş kurbanlığım var, satmak için bekliyorum. Genellikle vatandaşlar uygun fiyata kurban almak için son günü bekler ama her bütçeye göre koyun var. Koyun fiyatları bin ile bin 200 lira arasında değişiyor." diye konuştu.

AA

Etiketler: Ağrı, kurbanlık, ibadet
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