Bediüzzaman istibdada karşı dik durdu

PROF. DR. HÜSEYİN UZUN, YENİ ASYA ESKİŞEHİR TEMSİLCİLİĞİNDE DÜZENLENEN SEMİNERDE YAPTIĞI KONUŞMADA, İSTİBDADIN BÜTÜN GELİŞMELERİN ÖNÜNDEKİ ENGEL OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

“Bediüzzaman İstibdad’a Karşı Dik Durdu” başlığıyla sunduğu seminerini iki bölümde hazırlayan Prof. Dr. Hüseyin Uzun, seminerinin ilk bölümünde, Risale-i Nur’da istibdadın nasıl tanımlandığını örnekleriyle anlattı.

“İstibdad keyfî muameledir”

Risale i Nur’un çeşitli eserlerinde geçen “İstibdad mani-i herkemaldir, muameleyi keyfîdir, hayatın mahisidir” gibi ifadeleri izah eden Uzun, Osmanlı’nın son dönemlerinde yaşanan hafif istibdad, şiddetli istibdad ve 1923 ile 1950 arasında istibdad-ı mutlak dönemlerinden bahsederek günümüzde yaşanan hadiselerin de bu tanımlar vechesinde nasıl yorumlanabileceğine değinerek Risale i Nur’un her döneme nasıl ışık tuttuğunu nazarlara verdi.

“Yeni Asya da hiçbir baskı karşısında eğilmemiştir”

Seminerin ikinci bölümünü Abdülhamid Han döneminin zaptiye nazırı Şefik Paşa ile Bediüzzaman arasında geçen Eski Said Dönemi Eserlerinde bulunan muhavere çerçevesinde sunan Uzun, Bediüzzaman’ın Paşaya verdiği cevapları yine günümüzde yaşananlarla bağlantı kurarak aktardı. Yayın politikasını Bediüzzaman’ın yaşadığı olaylar karşısındaki duruşunu esas alarak belirleme gayretinde olan Yeni Asya Gazetesi’nin de hiçbir baskı, dikta, istibdad karşısında eğilmediği, ihtilâllere,demokrasi ve hürriyete yapılan müdahalelere hep karşı durduğu ve her zaman ve zeminde hürriyet-i şeriyeyi savunduğu gerçeği katılımcılarla paylaşıldı. Prof. Dr. Hüseyin Uzun ‘un Yeni Asya karikatüristi İbrahim Özdabak’ın konuyla alâkalı karikatürlerinden derlediği slayt gösterisi eşliğinde sunduğu seminerinin istifadeye medar olduğu katılımcılarca da ifade edildi.

Eskişehir - Yeni Asya