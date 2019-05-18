Beka sorunu bitti mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde danışmanlığını da yapan Karar yazarı Akif Beki Cumhur İttifakı içerisinde yer alanların PKK lideri Abdullah Öcalan hakkında yaptığı açıklamalar ve hayata yeniden geçen uygulamaları değerlendirirken, “Bekamıza zeval getirecek şeyler olsa Cumhur İttifakı, bunlara tevessül eder miydi hiç?” ifadesini kullandı.

PKK lideri Öcalan’ın avukatları aracılığıyla açıklama yapmasını, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Öcalan için “Bence avukatlarıyla görüşsün” demesini, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün “Öcalan’ın görüşme yasağına ilişkin kararları kaldırıldı” ifadesini ve son olarak Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Burhanettin Duran’ın sehven söylediği “Sayın Öcalan” sözlerini değerlendiren Akif Beki, “Geriye, HDP’nin yeniden yasal bir siyasi parti olarak görüldüğünün teyidi ve meşru muhatap muamelesiyle gönlünün alınması kalıyor” tespitini yaptı. Beki, “Beka sorunu da fani miymiş!” başlığıyla Karar’da yayımlanan yazısında, “Bekamıza zeval getirecek şeyler olsa Cumhur İttifakı, bunlara tevessül eder miydi hiç?” ifadelerini kullandı.

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