Beki: Bal gibi biliyor ‘Pontus ve Rum’ lâflarının kimden çıktığını

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde danışmanlığını da yapan Karar yazarı Akif Beki, AKP Grup Başkanı Prof. Naci Bostancı’nın Twitter’dan paylaştığı, “AK Parti’nin ayrımcı dile yaslanan ‘Pontus’ başlıklı bir gündemi yok. Fakat anlaşıldığı kadarıyla ‘bize böyle denildi’ köpürtmesi üzerinden mukabil bir kampanya var. Hangi taraftan baksan haksız, yersiz ve aslında inceltilmiş ırkçılık kokan bu kampanya çok yanlış” mesajını değerlendirdi.

Beki, “Bilmezden geliyor” dediği Bostancı için, “Bal gibi biliyor ‘Pontus ve Rum’ lâflarının kimden çıktığını” ifadesini kullandı. Beki, Bostancı’nın bu ifadelerini dünkü (8 Haziran 2019) “Çalsa onda olurdu sendeki korku!” başlıklı yazısında değerlendirdi. Tecahülüarif sanatı yapılıyor Bostancı’nın “basbayağı tecahülüarif sanatı” yaptığını söyleyen Beki şunları kaydetti: Bir edebi sanat olmakla birlikte, güdük örneklerini siyasette de sıkça görmeye başladık. Sıralı paylaşımlarından şuna bakın: “AK Parti’nin ayrımcı dile yaslanan ‘Pontus’ başlıklı bir gündemi yok. Fakat anlaşıldığı kadarıyla ‘bize böyle denildi’ köpürtmesi üzerinden mukabil bir kampanya var. Hangi taraftan baksan haksız, yersiz ve aslında inceltilmiş ırkçılık kokan bu kampanya çok yanlış...” Hayır hayır, tabii ki bilmezden geliyor, hem bu ülkede yaşayıp hem de dünya âlemin bildiğini bilmez olur mu! Bal gibi biliyor ‘Pontus ve Rum’ lâflarının kimden çıktığını. ‘İmamoğlu kampanyası size söylüyorum, bizim Yıldırım kampanyası siz anlayın, suyunu çıkardınız’ demeye çalıştığı aşikar.”

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