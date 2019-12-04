Bekir Ağırdır: Davutoğlu ve Babacan ittifakları etkileyecek

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Davutoğlu ve Babacan’ın partilerinin ittifak kombinasyonlarında değişikliğe sebep olacağını söyledi ve “Bu iki parti yarım puanlık oy da alsalar bu AK Parti’nin canını çok yakacak” dedi.

T24'e konuşan Ağırdır, Babacan ve Davutoğlu’nun kuracakları partilerin halihazırda siyasette var olan ittifakları etkileyeceğini ve bu partilerin seçimde alacakları yarım puanın bile AK Parti’yi sarsacağını söyledi.

Babacan’ın medyaya verdiği demeçlerden kendisini ideolojik eksende bir yerlere konumlandırmadığı aksine bundan kaçındığı izlenimini edindiğini söyleyen Ağırdır, “Ağırlıklı olarak söylemi doğrudan AK Parti veya Tayyip beyi eleştirmekten daha çok bugün gelinen noktadaki tıkanmışlık üzerinden bir yürüyor. Ve daha çok profesyonel siyasetçilerle ilişki kullanmayı hedefleyen bir dili var” dedi.

Davutoğlu’nun Babacan’dan farklı olarak daha net bir siyasi vizyonla yola çıkacağını ifade eden Ağırdır, Davutoğlu’nun ağırlıklı olarak AK Parti örgütü ile ilişkili olduğunu ve örgütsel bazda AK Parti’nin içine girip burada bir rahatsızlık yarattığını söyledi. Davutoğlu’nun bu AK Parti’den çözülen, eli sola gitmeyen CHP’ye yanaşmayan kitlelerden kendine oy alma potansiyelin Babacan’dan daha yüksek olduğunu dile getiren Ağırdır, “Davutoğlu’nun başlangıçtaki etkisi Babacan’dan daha yüksek” diye konuştu.

Türkiye’deki kutuplaşmaya dikkat çekerek Babacan ve Davutoğlu’nun ittifak kombinasyonlarını değiştirebileceğini söyleyen Ağırdır, ”Hem Babacan hem Davutoğlu’nun partisi ittifak kombinasyonlarını çok etkileyecek. İttifakların fay hatlarında bir dip dalga yaratacak. Bu iki parti yarım puanlık oy da alsalar bu AK Parti’nin canını çok yakacak” ifadelerini kullandı.

Ağırdır, AK Parti’nin olası bir seçimi beklemeden seçimden önceki dönemde Davutoğlu ve Babacan partilerini hedef alabileceğini ve iki partiyi de yıpratmaya çalışacağını da sözlerine ekledi.