Belediyenin işi fırıncılık mı?

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yerel yönetimlerin artık esnaf ve sanatkârların işini yapmaması gerektiğini belirterek, “Mahalli idareler fırıncı oldu ekmek satıyor. Kamunun görevi ekmek satmak mıdır?” dedi.

Kamu Kurumları ve yerel yönetimlerin artık esnaf ve sanatkârların işini yapmaması gerektiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Kamu kurumları ve mahalli idareler esnaflığı bırakmalı. Ne güzel atasözlerimiz var. Bunların hepsi yaşanmış olaylardan sonra söylenmiştir. Ekmeği ekmekçiye ver, bir ekmek de fazla ver. Kendi işinde başarılı olamayanlar başkalarının işlerine el atıyor, oysa herkes bildiği işi yapsın” dedi. Palandöken konuyla ilgili, “Ülke genelindeki bütün fırınlarımız şuan itibariyle kapasitelerinin çok altında dörtte bir kapasite ile çalışıyorlar. Eğer belediyelerimiz ve yerel yönetimler halka ucuz ve ücretsiz ekmek dağıtmak istiyorlarsa fırıncı esnafından alıp öyle yardım yapsınlar. Esnaf ve sanatkârımız ülke ekonomisinin can damarlarıdır. Bu fırınlar ve işyerlerinin hepsi milli servettir. Kimsenin milli serveti yok etmeye hakkı yoktur. Yerel yönetimlerde esnaf ve sanatkârı desteklemelidirler. Mahalli idareler fırıncı oldu ekmek satıyor. Kamunun görevi ekmek satmak mıdır? Kamunun görevi misafirhaneleri otel, salonları düğün evi olarak işletmek midir?” diye sordu.

Esnafın dayanma gücü kalmadı

Yerel yönetimlerin haksız rekabetleri karşısında esnaf ve sanatkârların sürekli direndiğini ancak son dönemde esnafın dayanma gücünün kalmadığını anlatan Bendevi Palandöken, “Pek çok yerde açık market işletiliyor. Taksicimizin işini engelleyen adli servisler, minibüsçünün işini engelleyen sosyete pazar servisleri faaliyette. Bankalar altın alım-satımı yaparak kuyumculuk sektörüne darbe vurdular. Binlerce esnaf bu tür karar ve uygulamalardan etkilenerek dükkânlarını kapatıyor. Buna bir dur demenin zamanı geldi. Bırakın her işi erbabı yapsın” dedi. Yaklaşık 2 milyon esnaf ve sanatkârın kamunun yanlış uygulamalarından zarar gördüğünü belirten Palandöken, “Esnafa darbe vuruluyor. Ekmek nimettir, bununla oynamayın. Yerel yönetimler asli görevini yapsın. Yerel yönetimler tarafından satılan ekmeğin maliyetini bilen yok. Fırınlarda yanan yakıt aynı, elektrik aynı ama nasıl ucuza ekmek veriliyor bilen yok. Bu işi yapan fırıncılar milyonlarca ekmeği satamadığı için çöpe atmak zorunda. Bu da esnafın zarar etmesi ve zamanla yok olmasıdır. Acele tedbir alınarak haksız rekabetin önüne geçilmeli ya da esnafa rekabet edebilecek eşit şartlar sağlanmalı” şeklinde konuştu.

