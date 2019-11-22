Beraat eden akademisyenlere gizli takipsizlik

İstanbul başsavcılığının, beraat etmiş veya halen yargılanmakta olan akademisyenler ile haklarında soruşturma yürütüldüğü ilk kez anlaşılan akademisyenlerin de aralarında bulunduğu 472 ‘barış akademisyeni’ ile ilgili sürpriz bir takipsizlik kararı verdiği ortaya çıktı.

Savcılığın haklarındaki dâvâ biten akademisyenlere bile soruşturma yürütmesi dikkat çekti. Anayasa Mahkemesi (AYM) kararıyla yüzlerce barış akademisyenine beraat kararları verilirken ortaya çıkan takipsizlik kararıyla, sadece barış bildirisine imza atanlar hakkında değil, destek imzası atan akademisyenler hakkında da soruşturma yürütüldüğü anlaşıldı. Takipsizlik kararında şöyle dendi: “Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tutanağına göre 20 Ocak 2016 saat 22.00 itibariyle sonlanan imza kampanyasına destek verdiği tespit olunan (kişi sayısı) 2212’dir. Başsavcılığımızın 2016/5734 sayılı soruşturma dosyası kapsamında bu bildiriye destek açıklamasında bulunan ve imza atan şüphelilerin de listeye eklenmesiyle toplam 2250 şüpheliye ulaşmıştır.”

Okunma Sayısı: 323

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.