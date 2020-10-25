Berberoğlu için top İstinaf’ta

Milletvekilliği düşürülen CHP’li Enis Berberoğlu’nun avukatlarının AYM kararını tanımayan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararına yaptığı itiraz hakkında üst mahkeme, “karar verilmesine yer olmadığına” hükmetti.

Mahkeme karar metninde, “İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’ne dosyanın gönderilmesi, dosyanın istenmesi ve Anayasa Mahkemesi’nin kararının gereğinin yapılması hususunda İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinden talepte bulunabilmeleri konularında ilgililerin muhtariyetlerine, dosyanın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne iadesine” karar verildiği ifadeleri yer aldı.

AYM kararı bağlayıcıdır

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, NTV canlı yayınında Enis Berberoğlu ile ilgili İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararına değindi. Şentop, ilgili mahkemenin Anayasa Mahkemesi’nin kararına uyması gerektiğini belirtti. Şentop, AYM’nin bağlayıcılığının hatırlatılması üzerine şöyle konuştu: “Anayasa Mahkemesi ihlâl kararı verdi. Bu ihlal kararı da bağlayıcıdır. Onun nasıl uygulanacağına dair bir kanun var. AYM’nin kararının eleştirilebilecek yönleri var. Sonuçta AYM’nin kararı da Yargıtay’ın kararı gibi bir karar. Bu karar da bağlayıcı bir karardır. Bu karara muhatapların uyması gerekir. Bence ilgili mahkeme bu karara uymalıdır. AYM’nin kararını yorumlanması, değerlendirilmesi, bozulması gibi bir müessese yok bizim hukuk sistemimizde” ifadelerini kullandı.