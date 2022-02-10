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10 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE - YIL: 52

BİK'e tepki YENİ ASYA'ya destek

10 Şubat 2022, Perşembe 01:39
Basın İlan Kurumunun, gazetemizin resmi ilan hakkını vermemesine tepkiler artarak devem ediyor. Sosyal medya hebaplarında BİK’e tepki gösteriliken Yeni Asya’ya destek mesajları geldi.

8 şubat tarihli tarihli “742 gündür resmî ilân hakkımız verilmiyor” manşetimizden sonra kamuoyunda BİK’e yönelik tepkiler ve gazetemize destek mesajları devam ediyor. Konuyla ilgili olarak Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, tweet mesajında “Yazın lütfen, biz yanınızdayız” cümlesiyle desteğini iletirken, medya ombudsmanı Faruk Bildirici, alt kısımda gazetemizin manşetini paylaştığı mesajında, “Yeni Asya: 742 gündür resmî ilân hakkımız verilmiyor. İlân hakkı gasp ediliyor…” ifadesini kullandı.

İnanılır gibi değil!

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi ve yeni medya ve gazetecilik konularında yazılar yazan akademisyen Prof. Dr.  Süleyman İrvan ilk mesajında, “CİMER’den sorarsam cevap en erken 15 günde geliyor. Bu sefer buradan sorayım. 52 yıldır yayımlanmakta olan Yeni Asya Gazetesi 742 gündür (tam 2 yıl 12 gündür) resmî ilân alamıyormuş. Nedir sebebi? @basinilankurumu” cümleleriyle Basın İlân Kurumu’ndan cevap istedi.

İrvan ikinci mesajında , ”Yeni Asya Gazetesi genel yayın koordinatörü Mustafa Döküler diyor ki, bizden gayri-resmî taleplerde bulunuldu, KHK’lardan bahsetmeyin, insan hakları ihlâllerinden bahsetmeyin, iktidarı öven yayınlar yapın ki resmî ilânları alabilesiniz. İnanılır gibi değil! @basinilankurumu” cümlelerini kullandı.

Abone olarak destek çağrısı

KHK’lı akademisyen Fatma Zehra Fidan “Yeni Asya Gazetesi KHK hukuksuzluğa karşı çıkan ilk ve nerdeyse tek basın yayın organıdır. Tutarlı ve sürekli desteği vardır. Abone olarak onu yaşatmamız gerekir” ifadeleriyle desteğini iletirken, yine KHK’lı bir akademisyen olan Op. Dr. Mehmet S. Aslan, gazetemmize abone olduğunu iletirken, mesajında şu ifadeleri kullandı: “REKLÂM HAKKI GASP EDİLMİŞ. Ben aboneyim. Kendime 2. bir abonelik alacam. Okumak isteyen birileri varsa, onlar DM den bana ulaşsınlar... 20 kişiye kadar, ücretini düşünmesinler kendilerinin @yeniasya abonesi olmalarını sağlarız...” 

İstanbul - Musa Aydın

***

Okumak için tıklayınız:

Bu keyfilik bitmeli

 

Yeni Asya Gazetesi’nin ilan hakkı derhal verilmeli

742 GÜNDÜR RESMİ İLAN HAKKIMIZ VERİLMİYOR

Bir hak gasbının hikâyesi

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