Bilim insanlarına saygılı olun

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun eylemleri desteklemesi sebebiyle sert sözlerle eleştirdiği Boğaziçi Üniversitesi’nin eski rektörü Prof. Dr. Üstün Ergüder’e 1460 isimden destek geldi.

Açıklamada, “Üstün Ergüder hocamızın daha iyi bir Türkiye ve daha iyi bir üniversite için, gençlerin özgürlükçü, düşünen, tartışan, üreten bireyler olmaları adına gösterdiği çabaların altında kötü niyet ve amaç aramanın, bu tür isnatlarda bulunmanın çok talihsiz, yakışıksız olduğunu düşünüyor ve iktidar mensuplarını ülkemizin değerli bilim insanlarına karşı saygılı olmaya davet ediyoruz” denildi. Soylu, Prof. Dr. Ergüder’in eylemleri ‘tahrik ettiğini’ öne sürmüş, “Bu ülkenin ekmeğiyle büyümüş, Boğaziçi Üniversitesi’ni öğretim üyelerinin üzerinden karıştırması ahlâksızlığın dibidir” demişti.

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