Bina yapmakla depreme hazırlık olmaz

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında, Şehitkamil Belediyesinin ev sahipliğinde Şehitkamil Kent Konseyi işbirliğinde düzenlenen “Gaziantep Depremselliği ve Deprem Dirençli Gaziantep” programına katıldı.

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Deprem tedbiri almak için sadece binaları dönüştürmenin yeterli olmayacağını, depreme dirençli şehirler oluşturmak için alınması gereken tedbirler olduğunu vurgulayan Görür, şöyle konuştu: “Deprem sonrası şehirde okul yok, kanalizasyon patlamış, içme suyu gitmiş. İş dünyası çökmüş, altyapı yok. Her şey birbirine karışmış. Evin sağlam olsa ne olur ki? Bu 11 il içinde evim yıkılmadı paşa gibi yaşıyorum diyebilir misin? Bir kentin sadece binasını yapmakla o kenti depreme hazırlayamazsınız. Bu saydığımız bütün bileşenleri fonksiyonunu yerine getiriyor olmalı ki o kent yaşanır olsun.”

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