17 bin enkaz hâlâ duruyor

6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerin hiçbirinde enkaz tamamen temizlenemedi. Ağır hasarlı 17 bin 396 binanın enkazı kaldırılmayı bekliyor.

Deprem bütçesi tam kullanılamadı

Maraş merkezli depremlerin üzerinden iki yıl geçti. Yıkıma uğrayan 11 şehirde halen kaldırılmayı bekleyen enkazlar, depremzede yurttaşların içinde bulunduğu psikolojik tahribatı daha da derinleştirdi. AFAD’ın deprem şehrilerine yönelik verileri de kaldırılmayı bekleyen ağır hasarlı bina enkazı sayısının yüksekliğini gözler önüne serdi. AFAD’a göre, Hatay ve Osmaniye dışında, 6 Şubat 2023 tarihli depremlerden etkilenen şehirlerin hiçbirinde enkaz, tamamen temizlenemedi. AFAD’ın Şubat 2025 tarihli verilerine göre, yıkık ve acil yıkılacak durumda olan 60 bin 763 binanın enkazı, 1 Mart 2023 ile 7 Mayıs 2023 arasında tamamen kaldırıldı. Yıkık ve acil yıkılacak durumdaki binaların enkazının 68 günde kaldırılması ile övünen AFAD, ağır hasarlı bina enkazlarının kaldırılma oranını da paylaştı.

Utanç tablosu

Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Şanlıurfa’daki çok sayıda ağır hasarlı enkazın kaldırılmayı beklediği belirtildi. Kaldırılmayı bekleyen ağır hasarlı bina enkazı sayısının 17 bin 396 olduğu bildirildi. Deprem şehirlerinde bir utanç tablosu halinde bekleyen ağır hasarlı bina enkazı ise 1 milyon 178 bin 324 metreküp ile ifade edildi.

Haber Merkezi