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13 ŞUBAT 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

Bir mahkeme kararı daha: Yeni Asya’ya yasak yok

13 Şubat 2020, Perşembe 01:07
Gazetemize yönelik bazı cezaevlerinde uygulanan keyfi engellemelere mahkeme bir kez daha ‘dur’ dedi. İnfaz HÂkimliği, gazetemiz hakkında kısıtlama veya verilmeme kararı olmadığını belirtti.

Keyfî gazete yasağını mahkeme iptal etti

Bir İnfaz Hâkimliği daha, Yeni Asya gazetesi hakkında verilmiş herhangi bir kısıtlama kararının olmadığını belirterek, gazetemizin tutuklu ya da hükümlülere verilmesine engel bir durumun olmadığına hükmetti. Cezaevinde tutuklu bulunan bir vatandaş talep ettiği halde kendisine Yeni Asya gazetesi verilmediğini belirterek, avukatı aracılığıyla İnfaz Hâkimliği’ne başvurdu. Başvuruyu inceleyen mahkeme 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı kanunundaki maddeye atıf yaparak gazetemizin bu kanun hükümlerine uygun yayın yaptığını bir kez daha teyit etti. 

Bir kez daha vurgulandı

İnfaz Hâkimliği, 5275 sayılı yasanın 64. maddesindeki hükümlere karar gerekçesinde yer vererek, gazetemiz hakkında kısıtlama veya verilmeme kararı olmadığına bir kez daha dikkat çekti. Tutuklu bir vatandaşın şikâyeti üzerine inceleme yapan ve Ocak 2020’de verdiği gerekçeli kararında 5275 sayılı yasanın 64. maddesine işaret eden İnfaz Hâkimliği, gazetemizin cezaevlerine girmesine engel bir durumun olmadığını bir kez daha vurgulamış oldu. 5275 sayılı yasanın 64. maddesindeki hükümler şöyle;

(1) Hükümlü, mahkemelerce yasaklanmamış olması koşuluyla süreli ve süresiz yayınlardan bedelini ödeyerek yararlanma hakkına sahiptir.

(2) Resmî kurumlar, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile mahkemelerce yasaklanmamış olması koşuluyla Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan dernekler tarafından çıkartılan gazete, kitap ve basılı yayınlar, hükümlülere ücretsiz olarak ve serbestçe verilir. Eğitim ve öğretimine devam eden hükümlülerin ders kitapları denetime tâbi tutulamaz. 

(3) Kurum güvenliğini tehlikeye düşüren veya müstehcen haber, yazı, fotoğraf ve yorumları kapsayan hiçbir yayın hükümlüye verilmez.

İstanbul - Yeni Asya 

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