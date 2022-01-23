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23 OCAK 2022 PAZAR - YIL: 52

Bir yıl daha devam

23 Ocak 2022, Pazar
Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun görev süresinin bir yıl uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Komisyon, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 126 bin 783 başvurudan 16 bin 60’ını kabul etti, 104 bin 643’ünü ise reddetti. 6 bin 80 başvuruya ilişkin inceleme süreci devam ediyor. OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, OHAL kapsamında doğrudan Kanun Hükmünde Kararnameler ile tesis edilen; kamu görevinden çıkarma, yurt dışı öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, emekli personelin rütbelerinin alınması ile kurum ve kuruluşların kapatılması ilişkin başvuruları değerlendirip karara bağlamak üzere 23 Ocak 2017’de kurulmuştu. 22 Mayıs 2017’de göreve başlayan Komisyon’nun görev süresi iki yıl olarak belirlenmiş ancak görev süresi, ilk iki yılın dolmasının ardından iki kere daha uzatılmıştı. Önceki günkü Resmî Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi’ne göre komisyonun görev süresi bir yıl süreyle daha uzatıldı. 

Ankara - Ahmet Terzi

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