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13 OCAK 2022 PERŞEMBE - YIL: 52

Bir yılda 7,5 milyon insan, hak arama için başvurdu

13 Ocak 2022, Perşembe
Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) Kamu Baş denetçisi Şeref Malkoç, gazete ve televizyonların Ankara Temsilcileri ile buluşmasında 2021 yılı faaliyetlerini değerlendirirken, 2022 yılında planladıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

HABER: MEHMET KARA
mkara@yeniasya.com.tr

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun idarenin denetlenmesi, idarede iyi yönetim ilkelerinin uygulanması ve vatandaşın hak araması açısından ülkemizin en önemli kurumlarından birisi olduğunu ifade etti.

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun 9. Yılını tamamladığı 2021’da 18 bin 893 şikâyet aldığını, bunun 19 bin 740’ının sonuçlandırdığını, kurumun verdiği tavsiye ve dostane çözüm kararları ile yüz binlerce vatandaşımızın idare ile ilgili sorunlarına çözüm bulduğunu söyleyen Malkoç, “2021 yılında dostane yollarla çözülen başvuru yapısının 3.160 olduğunu bildirdi. Malkoç, insanların hak arama bağlamında başvurabileceği 15 kurum olduğunu anlatırken, CİMER, Kamu Denetleme Kurumu ve İçişlerine Bakanlığı’rın kurduğu Açık Kapı’ya 7.5 milyon insanın başvurduğunu bildirdi. Malkoç bunun da insanımızın insan hakları ve hürriyetleri konusundaki hassasiyeti gösterdiğini ifade etti. 

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