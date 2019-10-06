BM'den Irak'taki gösteriler hakkında açıklama: Şiddete başvuranlardan hesap sorulsun

Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu, Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde şiddete başvuranlardan hesap sorulması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Irak Yardım Misyonu (UNAMI), Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde şiddete başvuranlardan hesap sorulması çağrısında bulundu. UNAMI Başkanı Jeanine Hennis-Plasschaert, başkent Bağdat ile güneydeki kentlerde devam eden gösterilere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Olaylar nedeniyle derin üzüntü duyduklarını ifade eden Plasschaert, "Raporlarda, gösterilerde 5 günde ölü ve yaralılar var. Bunun (şiddet) durması gerekir." dedi. Jeanine Hennis-Plasschaert, açıklamasında, gösterilerde şiddet kullananlara hesap sorulması gerektiğini de vurguladı. Irak'ta, Bağdat ile güneydeki kentler 1 Ekim'den bu yana yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor. AA

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