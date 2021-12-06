Borcumuz ertelenmedi, hepimizi icraya verdiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ödeneceğini açıkladığı kuraklık desteklemeleri birçok çiftçinin hesabına yatırılmadı. Üreticiler, ekim sezonunu yeni borçlara girerek atlatmaya çalışıyor.

Şanlıurfalı çiftçi Ferhat Demiryeri, “Kuraklık desteklemesi hiçbir şekilde verilmedi. Kooperatif borçlarımız, Ziraat Bankası’ndaki borçlarımıza hiçbir şekilde erteleme olmadı ve hepimizi icraya verdiler” dedi. Hilvan Ziraat Odası Başkanı Hikmet İpar ise desteklemelerin çiftçilerin nakit sıkıntısı çektiği ekim döneminde yatırılması gerektiğini belirterek, “Çiftçilerimizin icraya gitmiş borçları kesinlikle erteleme kapsamına alınmadı. Alınmadığı gibi ertelemeye giren çiftçilerimizin borçları yüzde 12,5 faiziyle ertelemeye tabi tutuldu” diye konuştu.

Şanlıurfa - Anka

***

Yem zammı sütçüyü yıktı

Türkiye’nin entegre üretim yapan en büyük firmalarından Tire Süt Kooperatifi’nin başkanı Mahmut Eskiyörük, çiğ süt fiyatlarındaki artışın ardından ertesi sabah yem fiyatlarına gelen zamla yakıldıklarını söyledi.

Eskiyörük, “Süt fiyatlarındaki artış bizi bir nebze olsun rahatlatmıştı. Ama ertesi sabah yem fiyatlarına gelen zamlarla yine yıkıldık. Bugünkü koşullarda bu üretimin sürdürülebilmesi artık mümkün değil. Bu inekler artık kesime gidecek” dedi. Bu tablodan alınacak çok dersler olduğunu vurgulayan Mahmut Eskiyörük, şunları söyledi: “Maalesef bugüne kadar Türkiye’de tarıma gerekli önem verilmedi. Bir politika oluşturulamadı. Bir planlama yapılamadı. Bir piyasa düzeni sağlanamayınca uzun yıllardır yaşanan bütün bu kayıplar aslında sadece çiftçimizi değil tüketicimizi de mağdur etti.”

İzmir - Anka