"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 ARALIK 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Borcumuz ertelenmedi, hepimizi icraya verdiler

06 Aralık 2021, Pazartesi 09:23
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ödeneceğini açıkladığı kuraklık desteklemeleri birçok çiftçinin hesabına yatırılmadı. Üreticiler, ekim sezonunu yeni borçlara girerek atlatmaya çalışıyor.

Şanlıurfalı çiftçi Ferhat Demiryeri, “Kuraklık desteklemesi hiçbir şekilde verilmedi. Kooperatif borçlarımız, Ziraat Bankası’ndaki borçlarımıza hiçbir şekilde erteleme olmadı ve hepimizi icraya verdiler” dedi. Hilvan Ziraat Odası Başkanı Hikmet İpar ise desteklemelerin çiftçilerin nakit sıkıntısı çektiği ekim döneminde yatırılması gerektiğini belirterek, “Çiftçilerimizin icraya gitmiş borçları kesinlikle erteleme kapsamına alınmadı. Alınmadığı gibi ertelemeye giren çiftçilerimizin borçları yüzde 12,5 faiziyle ertelemeye tabi tutuldu” diye konuştu.

Şanlıurfa - Anka

***

Yem zammı sütçüyü yıktı

Türkiye’nin entegre üretim yapan en büyük firmalarından Tire Süt Kooperatifi’nin başkanı Mahmut Eskiyörük, çiğ süt fiyatlarındaki artışın ardından ertesi sabah yem fiyatlarına gelen zamla yakıldıklarını söyledi.

Eskiyörük, “Süt fiyatlarındaki artış bizi bir nebze olsun rahatlatmıştı. Ama ertesi sabah yem fiyatlarına gelen zamlarla yine yıkıldık. Bugünkü koşullarda bu üretimin sürdürülebilmesi artık mümkün değil. Bu inekler artık kesime gidecek” dedi. Bu tablodan alınacak çok dersler olduğunu vurgulayan Mahmut Eskiyörük, şunları söyledi: “Maalesef bugüne kadar Türkiye’de tarıma gerekli önem verilmedi. Bir politika oluşturulamadı. Bir planlama yapılamadı. Bir piyasa düzeni sağlanamayınca uzun yıllardır yaşanan bütün bu kayıplar aslında sadece çiftçimizi değil tüketicimizi de mağdur etti.”

İzmir - Anka

Okunma Sayısı: 139
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Kadir sahinoglu

    6.12.2021 11:18:37

    Türk ciftcisi….Kredi tuzagina düsmemeli…. ama bizimkiler baliklama atliyor...kreidyi halen hibe saniyorlar...v e gereksiz yere kredi cekiyorlar…….sonra icraya verlince agliyorlar...

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Mescid-i Aksa'ya baskınlar sürüyor

Meteoroloji'den Ege, Batı ve Orta Akdeniz'de kuvvetli fırtına uyarısı

Van, 4,9 büyüklüğünde depremle sallandı

İftiraya büyük tepki - A Haber’de Said Nursi ve Nur Talebelerine dil uzatıldı

En tehlikelisi Çin modeli

Perinçek “Bizim modelimiz” diyor

Son 24 saatte 19357 vaka gözlemlendi, 185 kişi vefat etti

Nijer'deki silahlı saldırıda 29 asker öldü

Ceza yönetmeliği geri çekilsin

İstikamet elektrikliler

Fenerbahçe'yi rahatlatan galibiyet

Harami düzeni oylarımızla yıkacağız

Her 100 bin kişide görülen vaka sayıları paylaşıldı

'Küresel iklim krizinden en olumsuz etkilenen unsur: Toprak'

ABD’de 12 eyalette Omicron varyantı tespit edildi

Filistinliyi öldüren polisi "tam olarak desteklediğini" açıkladı

Bütçe maratonu 12 gün sürecek

Endonezya'da ölü sayısı 13'e yükseldi

Bosna Savaşı'nda ''savaş suçu'' şüphelisi 7 kişi hakkında karar

Filistin: Muhammed Selime'nin öldürülmesi belgelenmiş savaş suçudur

En Çok Okunanlar

Genel

İftiraya büyük tepki - A Haber’de Said Nursi ve Nur Talebelerine dil uzatıldı
M. Latif SALİHOĞLU

Ölümün kıyısından döndük
Yeni Asya'dan Size

Fihrist Risalesi’ni neşre var mıyız?
İlimdar Kaya

Neymiş bu dış güçler?
M. Said ZEKİ

Hiç kimseden vazgeçme lüksümüz yok!
Mehmet KARA

“Artıp düşer”se olan millete olur!
Abdülbakî ÇİMİÇ

Bediüzzaman’ın Ermenilerle ilgili tesbitleri
Risale-i Nur'dan

İman, hakikî uhuvveti tesis eder
Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Sebahattin YAŞAR

İnsan geçmişinden neden pişmanlık duyar?

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.