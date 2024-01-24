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24 OCAK 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Böyle bir yetki olabilir mi?

24 Ocak 2024, Çarşamba
Cumhurbaşkanı kararıyla pek çok yerde orman arazisi orman vasfı dışına çıkarıldı.

2018’den günümüze kadar “3 bin 200 adet futbol sahası” büyüklüğündeki alanın ormanlık vasfından çıkarıldığını belirten Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı Hüsrev Özkara, “Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 17. kez orman alanlarından yaklaşık 600 hektar saha dışarı çıkarıldı. Dosyalar adım adım orman dışına çıkarılması için hazırlıklı halde bekletiliyor ve ilk defa bu kadar yüksek bir saha, 2 bin 234 hektar saha bugüne kadar çıkarılmıştı 17 kararla. En son çıkarılan karar 598 hektar saha çıkarıldı. Yani yüzde 27’si son çıkarılan. Giderek sayının artacağını ve alanların büyüyerek çıkarılacağını görüyoruz” dedi. Özkara “Böyle bir yetkinini idarede bulunması çok tehlikeli. Nereye gideceği nasıl gelişeceği de belli değil. Bir yerde Cumhurbaşkanımız hem bu işin karar mercisi oluyor hem de istediği şekilde bu alanları dışarı çıkarabiliyor. Böyle bir yetki olabilir mi?” diye sordu.

Ankara - Anka

 

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  • Hüseyin İlhan

    24.1.2024 11:28:17

    Neden çıkarılıyor dediğimizde,ekonomiye kazandırmak gibi hayal ve masalları alatıyorlar.Amma haramokluk yalısına gitmek için yolu genişletirken 50000 ağacı katletmeleri acaba ekonomimize yeni külfetlere miiii yoksa kazanca mı hizmet etti derseniz,külfet hemde keserek,kururtarak milyonlarca masumun hakkını gasp ederek derim.

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