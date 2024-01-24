Cumhurbaşkanı kararıyla pek çok yerde orman arazisi orman vasfı dışına çıkarıldı.

2018’den günümüze kadar “3 bin 200 adet futbol sahası” büyüklüğündeki alanın ormanlık vasfından çıkarıldığını belirten Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı Hüsrev Özkara, “Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 17. kez orman alanlarından yaklaşık 600 hektar saha dışarı çıkarıldı. Dosyalar adım adım orman dışına çıkarılması için hazırlıklı halde bekletiliyor ve ilk defa bu kadar yüksek bir saha, 2 bin 234 hektar saha bugüne kadar çıkarılmıştı 17 kararla. En son çıkarılan karar 598 hektar saha çıkarıldı. Yani yüzde 27’si son çıkarılan. Giderek sayının artacağını ve alanların büyüyerek çıkarılacağını görüyoruz” dedi. Özkara “Böyle bir yetkinini idarede bulunması çok tehlikeli. Nereye gideceği nasıl gelişeceği de belli değil. Bir yerde Cumhurbaşkanımız hem bu işin karar mercisi oluyor hem de istediği şekilde bu alanları dışarı çıkarabiliyor. Böyle bir yetki olabilir mi?” diye sordu.

Ankara - Anka