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19 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Bu anayasa ihlal suçu

19 Temmuz 2021, Pazartesi
Hukukçular, MHP lideri Devlet Bahçeli’ye tepki göstererek, Bahçeli’nin Anayasayı ihlal suçu işlediğine dikkat çektiler.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesi’ni hedef alan açıklamalarını sürdürüyor. 

Bahçeli, “Anayasa Mahkemesi’nin, HDP’li Gergerlioğlu hakkında vermiş olduğu hak ihlali kararı, milletin hakkına riayet ve hürmet değil, terörizme örtülü destektir. Bölücünün hakkı olmaz, teröristin hakkı olmaz, ihanetin hakkı olamaz” demişti.

independentturkish’in haberine göre, Anayasa hukukçusu ve eski Saadet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kamalak, Bahçeli’nin neden AYM’yi hedef aldığını bilmediğini söyledi. “Sayın Bahçeli hedef alıyor olabilir ama birçok insan da seviniyordur” değerlendirmesinde bulunan Kamalak, “İyi ki Anayasa Mahkemesi vardır. 27 Mayıs darbesinin birçok kötülüğü oldu ve bunu tasvip etmemiz mümkün değil. AYM o dönemden geriye kalmış belki de tek faydalı kurumdur. Dolayısıyla soruyu Sayın Bahçeli’ye sormak lazım, en iyi o bilir. Sanırım farklı bir pencereden bakıyor” dedi.

Anayasa, yönetimde keyfiliği önlüyor

Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Serap Yazıcı ise anayasa yargısının devlet yönetimini hukukla sınırlayan en önemli mekanizmalarından biri olduğunu hatırlattı. Anayasa aracılığıyla kanunların anayasaya uygunluğunun denetiminin yapılması ve anayasanın üstünlüğü ilkesinin en önemli güvencesi olduğunu vurgulayan Prof. Yazıcı, “Bu sayede yönetimde keyfiliğin önlenmesi sağlanarak hukukun üstünlüğüne dayanan bir anayasa düzeninin kurulması hedefi gerçekleşiyor” dedi.

Açıklamalara şaşırmıyorum...

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fazıl Hüsnü Erdem de Bahçeli’nin AYM’yi suçlayan ve aynı zamanda hedef gösteren açıklamalarının yeni olmadığını söyledi. Prof. Dr. Erdem, “Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişle birlikte daha da belirginleşen tek adamlılığa dayalı keyfi yönetim tarzının önündeki yegane bariyer olarak AYM görülüyor. Bu nedenle, bu tür açıklamaları, AYM’yi tehdit ederek, korkutarak ve ayar verme çabası olarak okumak mümkündür. Normal bir demokraside sorumluluk sahibi bir siyasetçinin yapacağı türden açıklamalar değildir” diye konuştu. Emekli Savcı Ömer Faruk Eminağaoğlu da “Anayasa Mahkemesi, hukuk devletinin, hukukun üstünlüğünün sağlanması ve korunması konusundaki olmazsa olmaz kurumlardandır” ifadesini kullandı.

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